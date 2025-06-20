帝寶貴婦出事了！　改名洗錢被判刑

▲林富慧近日依洗錢罪遭判刑1年10個月。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

不動產交易衍生的詐騙手法不斷翻新，除了地面師詐騙手法外，近來也有屋主收下支票訂金交出權狀過戶後，還沒拿到款項，房屋即被迅速轉賣的案件頻傳，先前曾涉大有巴士債權詐騙案的「帝寶貴婦」林富慧（後來改名為林芯慧）也被查出捲入類似案件遭起訴，台北地院審理後，近日依洗錢罪將她判刑1年10個月。

本刊調查，新北市林口區一棟價值2,200萬元的透天別墅，交易後屋款竟跳票，房屋隔月即遭轉賣，原屋主一狀告上法院，才驚覺整起房產交易根本是精心策劃的詐屋案。

被害人經商有成，曾擔任口罩國家隊的蕭姓商人在新冠疫情期間，因別墅長年無人居住，在親戚遊說將位在林口近百坪的三樓半別墅及車位賣給一名油商可省去房仲等相關費用，未料，屋主收了支票後並將交付房地所有權狀後，後來支票不但跳票，房子還被移轉登記到另位男子名下，最後還被設定抵押遭拍賣。

由於相關金流與林富慧（即林芯慧）有關，被害人賣屋竟分文未得，案情相當離譜，幸好遇到承辦檢察官黃士元相當細心，他是司訓所36期結業，曾派駐金管會，善於追查洗錢犯罪，2年前他從高檢署回任北檢接到此案後，有別於前手追查金流拖拖拉拉，他逐筆過濾金流，火速在半年內查出古姓商人將林口房屋設定抵押權，借貸資金並未依約給付給蕭姓屋主，反將借款透過林富慧以及林富慧兒子陳林建中所掌握的其他人帳戶匯入後隨即領出，以此多次製作金流存、提紀錄。

北檢更查出，被害人在與古姓商人簽立買賣契約書的同時，古姓商人交付一張1,700萬元支票，但希望蕭先生同意給予2個月的時間讓其籌措頭期款700萬元，並承諾若未能籌集即以該支票作為價金支付，蕭先生因而交付房屋權狀、印鑑證明。

不過，蕭姓屋主持支票欲兌領時，遭銀行以存款不足為由退票，急詢古姓油商，卻以資金在海外即將匯回等各種理由塘塞。蕭姓被害人在同年11月初調閱房屋登記謄本，這才發現他的豪宅不但早在1個月前就被轉移登記在其他人名下，房子還分別被設定共計3千萬元最高限額抵押權。

本刊調查，訴訟期間，蕭姓屋主與古姓油商達成1,700萬元民事賠償協議，古姓商人在給付半數賠償金後因病死訴訟期間死亡，依法為公訴不受理判決），林富慧則給付剩餘半數850萬元和解金額。雖然民事達成和解，不過，法院仍認定全案涉及洗錢，因此將林富慧等人分別被判處有期徒刑1年10個月到6個月不等有期徒刑。



更多鏡週刊報導

帝寶貴婦又出事2／花4億入主建設公司美夢成空 營造老闆怒控遭林富慧連環騙

【全文】詐團新招自扮買家金主騙錢騙房 帝寶貴婦捲入不動產詐騙

錢鏡你家／債蛙別再撐！ 清流君教你轉進這3檔ETF脫困轉攻