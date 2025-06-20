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李珠珢哭哭後1舉動超敢！　台粉狂讚：跟外表反差大

記者葉國吏／綜合報導　

韓國啦啦隊員李珠珢近日因應援到一半落淚引起討論，不過事後她在IG轉發起亞虎啦啦隊員的影片，相較於壁壘分明的韓國球迷，台灣球迷認為李珠珢的勇敢堅強著實讓人心疼。

▲▼李珠珢突然場上痛哭讓粉絲心疼不已。（圖／翻攝自YouTube／走一日球迷 台湾プロ野球チア）

▲李珠珢突然場上痛哭讓粉絲心疼不已。（圖／翻攝自YouTube／走一日球迷 台湾プロ野球チア）

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李珠珢日前在球場落淚，被網友猜測可能是因為富邦悍將邀請起亞虎啦啦隊來台，她順勢穿上起亞虎球衣，這舉動引起壁壘分明的韓國球迷不滿，因為李珠珢現在也是LG雙子啦啦隊員。

儘管李珠珢在場上落淚，結束活動後她在IG限時動態轉發起亞虎啦啦隊員尹秀仁跳三振舞的影片，並留言「漂亮的妹妹」表達支持。此舉雖展現她的友好態度，但也在韓職啦啦隊競爭激烈的環境下掀起討論。有韓網用戶認為她的行為可能激怒LG雙子的球迷，質疑她是否計劃離開LG雙子。

▲▼李珠珢在IG限動大讚起亞虎啦啦隊成員尹秀仁是「漂亮的妹妹」。（圖／翻攝IG／0724.32）

▲李珠珢在IG限動大讚起亞虎啦啦隊成員尹秀仁是「漂亮的妹妹」。（圖／翻攝IG／0724.32）

然而，在台灣的球迷圈中，李珠珢的行動則受到高度支持。台灣粉絲稱讚她的勇氣，並建議她專注於富邦悍將的應援工作。富邦悍將啦啦隊「富邦三本柱」本季對球隊票房的貢獻備受肯定，台灣粉絲更希望李珠珢能與富邦悍將長期合作，成為球隊的固定成員。

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