從0到GPT-4　OpenAI創辦人解構AI爆炸式成長的背後邏輯

▲OpenAI共同創辦人Greg Brockman接受Stripe訪談。（圖／YouTube@stripe）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI共同創辦人Greg Brockman日前在一場深度訪談中，回顧了OpenAI的創辦初衷、技術突破與未來藍圖，並首度詳細談論AI如何從遊戲實驗走向成為教育、醫療與科研等領域的核心推手。他強調，「AI的發展常常比我們預期的更好、更神奇，也更有用。」

不同於多數新創企業從明確的市場痛點出發，Brockman表示，OpenAI創立之初的方向反而是「先做技術，再找問題」，這與他過去在Stripe擔任首席技術長的經驗形成強烈對比。他指出，OpenAI最早的信念來自對「規模化假設（scaling hypothesis）」的信任，也就是模型只要足夠大、運算資源足夠，就有機會產生智慧。

談及早期實驗，他特別提到OpenAI曾訓練AI玩遊戲《Dota 2》，在未經人類指導下學會了「誘敵深入」的戰術，甚至擊敗職業選手。這項成果不僅驗證了運算與深度學習結合的潛力，也讓團隊認知到AI的學習能力往往難以預測，發展節奏不應只看結果，更應設定「投入導向」的里程碑，例如在固定期限內完成多少訓練或實驗。

Brockman 指出，GPT-3問世初期，OpenAI採用開放API的方式供用戶自行試用，並未預設太多使用情境。外界一度質疑這樣的語言模型是否真能帶來商業價值，直到遊戲AI Dungeon成為首個具體應用，才逐步打破懷疑。而GPT-4的問世則成為OpenAI對外展示AI實力的關鍵時刻。微軟創辦人比爾·蓋茲更形容GPT-4是「媲美Xerox PARC展示的重大時刻」。Brockman也表示，AI的應用正持續拓展，特別是在以下幾個領域已有明顯成果：

醫療輔助診斷： 表現已超越WebMD，預示臨床應用潛力。

個人教練與建議型工具： 在生活建議與情緒陪伴上獲得高度接受。

教育輔導： 可實現「一對一家教」般的個別教學成效，可汗學院也正在導入GPT系統。

軟體開發： AI可重構大型程式碼庫，甚至比人類更擅長查找功能邏輯，未來可能成為工程師的「經理人」。

Greg Brockman曾就讀麻省理工學院（MIT），後來輟學加入Stripe，成為首位工程師與技術長。成長於美國北達科他州的他，從高中時便修習大學數學課程，深受當地自由學術氛圍啟發。早在2017年他便預測AGI將於兩三年內實現，雖然實際進程較為緩慢，但至今AI的發展仍讓他感到「非常驚喜且滿意」。

儘管成就斐然，Brockman也坦言AI發展仍面臨不少挑戰。他指出，目前AI的應用與產品設計仍受限於傳統作業系統與使用者介面，使許多潛力功能無法順利落地。同時，數據中心對電力與運算資源的需求急遽增加，能源基礎設施正成為制約進一步發展的關鍵因素。

談到未來，他以五個階段劃分AGI（通用人工智慧）的發展歷程：聊天機器人、推理者、代理人、創新者與組織。他認為目前AI已逐步進入「代理人」階段，未來更可能進軍高難度領域，如破解千禧年難題或研發癌症療法。

他最後更表示，OpenAI將持續追求「每年至少一項技術質變」，用不間斷的創新帶來人類社會的新可能

隨著人工智慧逐步走向通用化與深度應用，OpenAI的角色也從技術開發者轉變為全球科技潮流的重要推動者。Greg Brockman所提出的挑戰與展望，正提醒著產業與社會，AI的成長需要更長遠的規劃與更多元的對話。