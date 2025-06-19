　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

從0到GPT-4　OpenAI創辦人解構AI爆炸式成長的背後邏輯

▲▼Greg Brockman。（圖／YouTube@stripe）

▲OpenAI共同創辦人Greg Brockman接受Stripe訪談。（圖／YouTube@stripe）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI共同創辦人Greg Brockman日前在一場深度訪談中，回顧了OpenAI的創辦初衷、技術突破與未來藍圖，並首度詳細談論AI如何從遊戲實驗走向成為教育、醫療與科研等領域的核心推手。他強調，「AI的發展常常比我們預期的更好、更神奇，也更有用。」

不同於多數新創企業從明確的市場痛點出發，Brockman表示，OpenAI創立之初的方向反而是「先做技術，再找問題」，這與他過去在Stripe擔任首席技術長的經驗形成強烈對比。他指出，OpenAI最早的信念來自對「規模化假設（scaling hypothesis）」的信任，也就是模型只要足夠大、運算資源足夠，就有機會產生智慧。

談及早期實驗，他特別提到OpenAI曾訓練AI玩遊戲《Dota 2》，在未經人類指導下學會了「誘敵深入」的戰術，甚至擊敗職業選手。這項成果不僅驗證了運算與深度學習結合的潛力，也讓團隊認知到AI的學習能力往往難以預測，發展節奏不應只看結果，更應設定「投入導向」的里程碑，例如在固定期限內完成多少訓練或實驗。

Brockman 指出，GPT-3問世初期，OpenAI採用開放API的方式供用戶自行試用，並未預設太多使用情境。外界一度質疑這樣的語言模型是否真能帶來商業價值，直到遊戲AI Dungeon成為首個具體應用，才逐步打破懷疑。而GPT-4的問世則成為OpenAI對外展示AI實力的關鍵時刻。微軟創辦人比爾·蓋茲更形容GPT-4是「媲美Xerox PARC展示的重大時刻」。Brockman也表示，AI的應用正持續拓展，特別是在以下幾個領域已有明顯成果：

醫療輔助診斷： 表現已超越WebMD，預示臨床應用潛力。

個人教練與建議型工具： 在生活建議與情緒陪伴上獲得高度接受。

教育輔導： 可實現「一對一家教」般的個別教學成效，可汗學院也正在導入GPT系統。

軟體開發： AI可重構大型程式碼庫，甚至比人類更擅長查找功能邏輯，未來可能成為工程師的「經理人」。
Greg Brockman曾就讀麻省理工學院（MIT），後來輟學加入Stripe，成為首位工程師與技術長。成長於美國北達科他州的他，從高中時便修習大學數學課程，深受當地自由學術氛圍啟發。早在2017年他便預測AGI將於兩三年內實現，雖然實際進程較為緩慢，但至今AI的發展仍讓他感到「非常驚喜且滿意」。

儘管成就斐然，Brockman也坦言AI發展仍面臨不少挑戰。他指出，目前AI的應用與產品設計仍受限於傳統作業系統與使用者介面，使許多潛力功能無法順利落地。同時，數據中心對電力與運算資源的需求急遽增加，能源基礎設施正成為制約進一步發展的關鍵因素。
談到未來，他以五個階段劃分AGI（通用人工智慧）的發展歷程：聊天機器人、推理者、代理人、創新者與組織。他認為目前AI已逐步進入「代理人」階段，未來更可能進軍高難度領域，如破解千禧年難題或研發癌症療法。

他最後更表示，OpenAI將持續追求「每年至少一項技術質變」，用不間斷的創新帶來人類社會的新可能

隨著人工智慧逐步走向通用化與深度應用，OpenAI的角色也從技術開發者轉變為全球科技潮流的重要推動者。Greg Brockman所提出的挑戰與展望，正提醒著產業與社會，AI的成長需要更長遠的規劃與更多元的對話。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「國家認證」居家必備避難包？　消防署警告可罰2500萬：沒販
快訊／賴清德今召開軍事會談　下令緊盯中東、中共雙航母行動
電動公車爆炸起火！運安會宣布屬「重大公路事故」
好市多工作服有「黑黑的洞」！真相曝光全場讚爆
網美入境上海被驗尿關4天！　陸委會示警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

從0到GPT-4　OpenAI創辦人解構AI爆炸式成長的背後邏輯

OpenAI預告未來AI專屬硬體　將達到「前所未有的高品質」

ChatGPT錄音模式正式登陸macOS　會議筆記、專案計畫一鍵搞定

搜尋不再只能靠打字　Google推出Search Live新功能支援AI即時互動

OpenAI開源智慧客服示範系統　訂位、查詢、取消皆能自動處理

OpenAI發現「誤導人格」　揭開AI行為偏差的根本原因

AI即將具象化　OpenAI執行長：未來的人形機器人將像「新生命」

專訪揭未來十年趨勢　OpenAI執行長：下一代會像呼吸一樣使用AI

史丹佛揭職場AI真相：多數員工不是怕被取代　而是想與AI並肩工作

AI模型會偷偷搞破壞嗎？Anthropic測試顯示：部分已能成功隱藏行為

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

從0到GPT-4　OpenAI創辦人解構AI爆炸式成長的背後邏輯

OpenAI預告未來AI專屬硬體　將達到「前所未有的高品質」

ChatGPT錄音模式正式登陸macOS　會議筆記、專案計畫一鍵搞定

搜尋不再只能靠打字　Google推出Search Live新功能支援AI即時互動

OpenAI開源智慧客服示範系統　訂位、查詢、取消皆能自動處理

OpenAI發現「誤導人格」　揭開AI行為偏差的根本原因

AI即將具象化　OpenAI執行長：未來的人形機器人將像「新生命」

專訪揭未來十年趨勢　OpenAI執行長：下一代會像呼吸一樣使用AI

史丹佛揭職場AI真相：多數員工不是怕被取代　而是想與AI並肩工作

AI模型會偷偷搞破壞嗎？Anthropic測試顯示：部分已能成功隱藏行為

毒蛇爆發！3天2人被龜殼花咬傷　急診醫：血清庫存全用完了

嘉縣衛生局攜手朴子醫院　免費提供員警及協勤民力口腔癌篩檢

7／1起台灣護照入境菲律賓「免簽證」！　外交部：交涉終獲成果

社區防護力UP　朴子警分局強化守望相助隊執勤效能

王志煊降二軍！古久保曝狀態疲勞　劉昱言回鍋後首上一軍

養膚從洗臉開始！3款夏日「臉部清潔」推薦　肌膚越洗越亮

2.5萬股民注意！老牌油廠福懋油回來了　6／23恢復交易

「國家認證」居家必備避難包？　消防署警告可罰2500萬：沒販賣

「一早啪啪」操控老公行動20年　人妻認證整天有活力！網驚：懂事

工藝中心推「工藝 臺灣—永續之道」展覽　回顧70年脈絡

【快丟掉！】小孩撿乾狗屎緊握不放　全場尖叫超崩潰XD

AI科技熱門新聞

OpenAI揭開AI行為偏差根本原因

AI散熱明牌？　4公司股價直直飆

ChatGPT圖像生成功能登陸WhatsApp

Google推出Search Live新功能

ChatGPT錄音模式正式登陸macOS

OpenAI開源智慧客服系統

OpenAI稱將打造超高品質AI硬體

OpenAI創辦人揭AI爆炸式成長密碼

OpenAI執行長：AI即將具象化

ChatGPT專案功能大升級

OpenAI執行長：AI將融入下一代日常

史丹佛數據揭與AI共事成職場主流

Anthropic發表AI破壞能力測試框架

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？

更多熱門

相關新聞

OpenAI稱將打造超高品質AI硬體

OpenAI稱將打造超高品質AI硬體

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近日在官方Podcast中透露，OpenAI正在規劃打造一套專為人工智慧使用場景設計的新一代硬體裝置。他指出，現有的電腦與設備多半是為「沒有AI的世界」所設計，無法真正支援AI作為生活助理的角色。未來的AI裝置將需要具備「前所未有的高品質」，足以理解使用者生活全貌，並成為高度可信賴的智慧夥伴

ChatGPT錄音模式正式登陸macOS

ChatGPT錄音模式正式登陸macOS

OpenAI開源智慧客服系統

OpenAI開源智慧客服系統

OpenAI揭開AI行為偏差根本原因

OpenAI揭開AI行為偏差根本原因

meta開出「1億美金」挖角OpenAI人才

meta開出「1億美金」挖角OpenAI人才

關鍵字：

openAIchatGPTGPT-4人工智慧

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

綜藝大哥「遭實名爆料遲到4hrs」進棚先吃麵

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

威力彩衝14億！詹惟中曝「3生年尾數」財運超好

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高「一堆人吃」

薔薔私處「分泌物狂流」醫生也嚇到

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

「從小習慣」胃癌風險高97%　醫：這最讓我震撼

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

出道14年！　AV女優宣布引退

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

胡瓜終於鬆口：財產全給她！

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面