快訊／熱飆37度　10縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對10縣市發布高溫警示，因東南風沉降影響，天氣晴朗炎熱，今（19）日白天台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號，氣溫可能達36度以上，請注意。

根據氣象署觀測，屏東林邊下午1時30分飆到37度，三地門1時40分也來到36.8度。另外，新北三峽則是上午11時50分測到36.7度，不過三峽測站因地理環境特殊，與周遭其他鄰近氣象站量值差異較大，僅代表該站附近溫度特性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫資訊(黃色)

影響時間：19日白天

＊高溫黃色燈號：台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日各地大多為多雲到晴，台東及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中在中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

天氣持續悶熱，東半部高溫約31、32度，西半部普遍為32至36度，尤其大台北、桃園及彰化以南至屏東有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強；至於各地低溫則是24至26度。



資料來源：氣象署