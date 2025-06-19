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OpenAI預告未來AI專屬硬體　將達到「前所未有的高品質」

▲▼ 。（圖／YouTube@OpenAI）

▲OpenAI執行長Sam Altman。（圖／YouTube@OpenAI）

 記者吳立言／綜合報導

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近日在官方Podcast中透露，OpenAI正在規劃打造一套專為人工智慧使用場景設計的新一代硬體裝置。他指出，現有的電腦與設備多半是為「沒有AI的世界」所設計，無法真正支援AI作為生活助理的角色。未來的AI裝置將需要具備「前所未有的高品質」，足以理解使用者生活全貌，並成為高度可信賴的智慧夥伴。

這項硬體願景與OpenAI正加速發展的推理與記憶能力密切相關。奧特曼表示，ChatGPT未來將不只是語言模型，而是具備「記憶」與「推理」能力的智慧系統。用戶與模型的互動將更加自然、深入，不再只是單次提問與回答的流程，而是長期累積理解與邏輯思考的合作關係。

所謂「推理模型（Reasoning Models）」是指能夠模仿人類思考過程的AI系統，不僅提供答案，更會在背後逐步拆解問題。奧特曼形容，這就像人們在面對複雜問題時，會在腦中來回推演、評估選項。出乎預期的是，許多使用者願意為了更完整、更正確的回應而多等幾秒，這讓OpenAI更加積極投入「深度思考」模型的訓練與優化。

此外，ChatGPT的「記憶功能」也在逐步擴展中。透過記憶機制，模型能保留用戶偏好、語境與背景資訊，在未來對話中更快速、準確地提供建議與回應。奧特曼坦言，這是他目前最喜愛的功能之一，也被多數用戶視為互動體驗的重大進步。除了理解與思考，ChatGPT也正在學會如何「調查」。OpenAI開發的深度研究（Deep Research）功能，結合網路搜尋與代理行為，讓模型能夠主動追蹤問題線索、整合外部資訊，並產生更具深度與價值的答案。奧特曼分享，他已經開始使用這項功能來協助自己理解複雜的科學議題。

他預測，未來的AI將成為如空氣與電力一般的存在，無所不在卻默默運行。具備記憶、推理與研究能力的ChatGPT，將成為用戶的長期合作夥伴，而不僅僅是語言工具。隨著專屬硬體與智慧能力同步進化，AI將全面重塑人類與科技之間的互動關係。

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