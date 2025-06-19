　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日男大生網購「令人興奮餅乾」　吃完從宿舍跳樓送醫

甲府市一名男大生，在5月上旬食用一款標榜含有「令人興奮」成分的餅乾後，竟從大學宿舍2樓跳下。示意圖（pexels提供）

▲男大生在食用一款「令人興奮」的餅乾後，出現異常行為並跳樓。示意圖（pexels提供）

圖文／鏡週刊

日本山梨縣甲府市一名男大生，在5月上旬食用一款標榜含有「令人興奮」成分的餅乾後，竟從大學宿舍2樓跳下，所幸僅受傷無生命危險。該餅乾為他從網路購得，並宣稱成分合法，然而警方雖未驗出違法藥物，仍懷疑餅乾可能與跳樓行為有關。

根據《讀賣新聞》報導，該名男大生在宿舍與友人一同食用餅乾後，突然出現異常行為並跳樓。面對大學方面的調查，他坦承是在網購平台上買下這款餅乾，並稱雖屬合法產品，但含有會讓人「興奮」的成分。

山梨縣警方對該名學生進行藥物檢測，未發現任何違禁物質。不過警方高層指出，綜合現場情況與事發經過，仍認為餅乾可能是導致異常行為的主因。該生所屬大學表示，已對學生進行必要指導，並安排其本人及周遭學生參加警方舉辦的藥物濫用防制講座，以防止類似事件再度發生。

目前市面上可見不少號稱「合法提神」的餅乾、軟糖等商品，透過網路即可輕鬆購得。這些商品多以「新標準合格」「舒壓放鬆」等標語宣傳，吸引消費者嘗試。

對此，厚生勞動省負責藥物監督的相關單位提醒，大量市售商品中可能暗藏未標示的違法成分，甚至導致酩酊、意識不清等症狀，並已多次出現緊急送醫案例。

雖然政府也會針對市售產品進行檢驗，將問題成分納入管制，但更新速度難以追上產品變化，被形容為一場「永無止境的貓捉老鼠」。

藥物毒性專家、橫濱藥科大學篠塚達雄教授呼籲：「部分市售食品含有對人體影響尚不明的成分，貿然食用極具風險。警方與學校應加強合作，強化教育宣導，讓更多人了解這類產品可能帶來的健康危機。」

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980


更多鏡週刊報導
台灣百萬美元富豪這麼多！　全球排名第15「超越香港與新加坡」
他曝外送員薪水破10萬元年收破百萬　網友一看細節傻眼了
郭台銘16歲女兒偏鄉當小老師　長髮美照曝光！曾馨瑩驕傲：超有意義

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
內褲永遠濕濕的！薔薔忍3周才就診　醫嚇：很嚴重
女房東反告樋口夫婦！　轟「太野蠻了」：牙被打到碎裂
最髒蔬果曝！　農藥殘留量最高卻「一堆人吃」
胡瓜又被爆「6億房產不分丁柔安」　傻眼回應揭真實狀況
Andy經紀人爆割韭菜！　用淘寶貨「賺暴利21倍」
美國轟炸伊朗會怎樣？　7專家警告最壞結局
國民黨偽造連署行情表曝！　台北最慘只有眼藥水

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

轟炸伊朗核設施「推演程度」堪比北京犯台！　美國16年不敢動手

美軍調整中東基地軍機艦艇部署　原因曝光

日男大生網購「令人興奮餅乾」　吃完從宿舍跳樓送醫

美國轟炸伊朗會怎樣？　7專家曝可能走向「警告最壞結局」

以伊開戰！各國加緊撤離　日本自衛隊派運輸機待命

川普參戰恐怖後果！中東4萬美軍淪活靶　伊朗飛彈「4分鐘內命中」

日本岩手縣30多歲男職員「來台旅遊」偷拍裙底被逮！　手法曝光

快訊／美國駐卡達使館示警　暫時限制人員進入空軍基地

誤吞魚刺！X光找不到 「2週後從她脖子插出」...驚悚畫面曝

美國重啟學生簽面試　要求「社群帳號」設公開供審查

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

轟炸伊朗核設施「推演程度」堪比北京犯台！　美國16年不敢動手

美軍調整中東基地軍機艦艇部署　原因曝光

日男大生網購「令人興奮餅乾」　吃完從宿舍跳樓送醫

美國轟炸伊朗會怎樣？　7專家曝可能走向「警告最壞結局」

以伊開戰！各國加緊撤離　日本自衛隊派運輸機待命

川普參戰恐怖後果！中東4萬美軍淪活靶　伊朗飛彈「4分鐘內命中」

日本岩手縣30多歲男職員「來台旅遊」偷拍裙底被逮！　手法曝光

快訊／美國駐卡達使館示警　暫時限制人員進入空軍基地

誤吞魚刺！X光找不到 「2週後從她脖子插出」...驚悚畫面曝

美國重啟學生簽面試　要求「社群帳號」設公開供審查

東港警6/23微電車大執法！未滿14歲不得騎乘　最高罰1200元

元大期海外據點插旗新加玻　打造亞洲期貨金三角

嘉美館邀請卡驚見「南市文化局長」！遭酸：才3行也錯？館方致歉了

台中女白內障「只看見30cm以內」　醫警告：再拖恐青光眼

Switch 2鋰電池再傳「膨脹掀蓋」　惹玩家哀號任天堂正積極調查

又有NBA重磅交易醞釀中？　七六人考慮送走喬治換今年5號籤

婁峻碩曝夫妻吵架神轉折！　曾寶儀笑瘋「你超會賣」

黑柴擎天崗散步聞牛糞　下秒歪頭「銷魂滾屎」媽咪超傻眼

趁甜甜價？出清006208「All in 0050」　投資達人搖頭…1做法更優

飢餓三十餐費一日捐！花蓮縣府響應募22.5萬善款　助陷困境兒少

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

國際熱門新聞

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

伊朗報復美國「可能手段」曝：全球遭波及

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

這航班「瘋狂盤旋」降落以色列

遲未決定攻擊伊朗　川普最大擔憂曝光

日本發現新活動斷層　恐釀規模7強震

分析曝：以色列防空系統「最多再撐12天」

川普稱伊朗主動求和　伊朗駐聯合國代表團回應了

伊朗銀行被駭到數據都刪光！

川普參戰恐怖後果！　中東4萬美軍淪活靶

美媒：川普私下已批准攻擊伊朗

即／北海道規模6.1地震　

哈米尼才叫陣　以色列就再次空襲德黑蘭

以伊衝突「普丁想出手」警告美國別亂來

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

綜藝大哥「遭實名爆料遲到4hrs」進棚先吃麵

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

威力彩衝14億！詹惟中曝「3生年尾數」財運超好

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

「從小習慣」胃癌風險高97%　醫：這最讓我震撼

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

中職選秀報名截止　黃暐傑確定投入選秀！

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

伊朗報復美國「可能手段」曝：全球遭波及

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

西北雨！　今「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面