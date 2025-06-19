日男大生網購「令人興奮餅乾」　吃完從宿舍跳樓送醫

▲男大生在食用一款「令人興奮」的餅乾後，出現異常行為並跳樓。示意圖（pexels提供）

圖文／鏡週刊

日本山梨縣甲府市一名男大生，在5月上旬食用一款標榜含有「令人興奮」成分的餅乾後，竟從大學宿舍2樓跳下，所幸僅受傷無生命危險。該餅乾為他從網路購得，並宣稱成分合法，然而警方雖未驗出違法藥物，仍懷疑餅乾可能與跳樓行為有關。

根據《讀賣新聞》報導，該名男大生在宿舍與友人一同食用餅乾後，突然出現異常行為並跳樓。面對大學方面的調查，他坦承是在網購平台上買下這款餅乾，並稱雖屬合法產品，但含有會讓人「興奮」的成分。

山梨縣警方對該名學生進行藥物檢測，未發現任何違禁物質。不過警方高層指出，綜合現場情況與事發經過，仍認為餅乾可能是導致異常行為的主因。該生所屬大學表示，已對學生進行必要指導，並安排其本人及周遭學生參加警方舉辦的藥物濫用防制講座，以防止類似事件再度發生。

目前市面上可見不少號稱「合法提神」的餅乾、軟糖等商品，透過網路即可輕鬆購得。這些商品多以「新標準合格」「舒壓放鬆」等標語宣傳，吸引消費者嘗試。

對此，厚生勞動省負責藥物監督的相關單位提醒，大量市售商品中可能暗藏未標示的違法成分，甚至導致酩酊、意識不清等症狀，並已多次出現緊急送醫案例。

雖然政府也會針對市售產品進行檢驗，將問題成分納入管制，但更新速度難以追上產品變化，被形容為一場「永無止境的貓捉老鼠」。

藥物毒性專家、橫濱藥科大學篠塚達雄教授呼籲：「部分市售食品含有對人體影響尚不明的成分，貿然食用極具風險。警方與學校應加強合作，強化教育宣導，讓更多人了解這類產品可能帶來的健康危機。」

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