ChatGPT錄音模式正式登陸macOS　會議筆記、專案計畫一鍵搞定

▲ChatGPT錄音模式正式登陸macOS 。（圖／ChatGPT）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI今（19日）宣布，正式在macOS桌面應用程式中推出全新「ChatGPT 錄音模式（ChatGPT Record）」。該功能目前開放給Pro、Enterprise、Edu與Team方案使用者，支援即時錄音、語音轉文字摘要，並可自動整理會議紀要、專案計畫、待辦事項，甚至是原始碼架構，未來也將擴大開放給Plus用戶，但目前尚未公布是否會提供給免費帳號使用者。

此功能最早於6月4日開放給Team用戶試用，如今正式擴大上線。用戶只需按下「Record」鍵，系統即可開始即時聽寫，錄音上限為120分鐘。完成後會自動生成一個「Canvas（畫布）」摘要，可轉換成電子郵件、計劃書或程式碼，並保存在聊天記錄中。OpenAI表示，所有錄音檔在轉寫完成後會立即刪除，並強調用戶須遵守所在地法律並取得錄音對象的同意，否則須自行承擔法律責任。

此外，使用者可開啟「參考錄音紀錄（Reference record history）」功能，讓ChatGPT在日後對話中自動引用過去會議內容，例如回答「我們週一會議決定了什麼？」等問題，提升AI回應的準確性與連貫性。不過，OpenAI也提醒此功能目前以英文辨識為主，對其他語言的支援尚在優化中，用戶應確認轉錄內容的正確性，避免錯誤理解。

安全性方面，企業與教育帳號可透過Compliance API存取畫布與紀錄，並由系統管理員統一控管是否啟用該功能。

對於關心資料是否會被用來訓練AI的使用者，OpenAI表示錄音檔不會被用於模型訓練。若用戶開啟「幫助改善模型」選項，則系統可能會使用文字摘要協助改進ChatGPT模型，不過企業、團隊與教育帳號預設為排除訓練資料之外。

目前ChatGPT錄音模式無需額外付費，但未來可能視使用情況進行調整。