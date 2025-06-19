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丹丹漢堡粉專又被盜「換臉換國籍」！網怒刷整排：還我印度小哥

丹丹漢堡粉專被二度盜用。（圖／丹丹漢堡-橋頭店臉書）

▲丹丹漢堡橋頭店粉專被印度人盜用，沒想再度遭盜，換成一名大陸男子。（圖／丹丹漢堡-橋頭店臉書）

圖文／CTWANT

有「速食南霸天」之稱的丹丹漢堡，是不少民眾喜愛的速食店，知名餐點不僅有漢堡、炸雞外，還有麵線、肉羹等。近日有網友發現，高雄橋頭店的臉書粉專被盜用，不僅頭貼變成印度人的自拍照，還數度開直播。昨（18）日粉專經營權疑似又換人，一名大陸男子曬出自拍照聲稱「當這個頁面的粉絲達到100萬時，我會把這個頁面交給餐館老闆。」

「丹丹漢堡－橋頭店」15日粉專被盜用，大頭貼、封面照片都被換成印度人的頭像，數度開直播全程卻未開口，笑翻大批網友。對此，「丹丹漢堡-橋頭店」也表示，「我們再次嚴正聲明，自2021年10月21日起，該遭盜用帳號所發布之所有內容與直播，皆非丹丹漢堡所授權、認可或製作，與本公司無任何關聯。為維護資訊正確性與避免不實訊息擴散，敬請社會大眾切勿誤信、轉載或散播相關內容。」

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豈料，昨日粉專疑似又被盜走，這次換成一名大陸男子，他模仿印度人的姿勢自拍，用簡體字寫下「當這個頁面的粉絲達到100萬時，我會把這個頁面交給餐館老闆。」還配上吐舌頭的表情符號，並在留言區補充「我帥嗎？」「相信我。」目前粉專擁有2.5萬人追蹤。

對此，大批網友不滿，紛紛敲碗要看印度人不要大陸男， 「為什麼要盜印度小哥帳號」 、 「我追蹤就是爲了印度小哥結果你給我看這個」 、 「還我印度老哥」 、 「請把帳號還給印度小哥」 、「請勿亂翻牆」、「還我印度人。」

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