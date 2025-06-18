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AI即將具象化　OpenAI執行長：未來的人形機器人將像「新生命」

 ▲▼Sam Altman。（圖／YouTube@@uncappedpod）

▲Sam Altman。（圖／YouTube@@uncappedpod）

記者吳立言／綜合報導

「未來五到十年，我們將見到非常出色的人形機器人。那會是一種前所未見的未來感，甚至像一種新物種。」OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在接受其弟弟jack Altman專訪時表示，AI的發展已不僅侷限於軟體層面，而正逐步延伸至物理世界。他預測，從自駕車到人形機器人，再到全新運算裝置，我們將在十年內見證虛擬智慧「動起來」，全面重塑人類與機器的關係。

雖然自駕車技術已經歷多年發展，但奧特曼認為AI對感知、推理與即時決策的進步，將成為未來幾年自駕車「再次進化」的關鍵推力。他指出，新一代模型將能更有效地理解環境與意圖，在複雜交通情境中做出準確判斷。「我們距離真正可靠的自駕車還有挑戰，但AI已經大幅縮短了這段距離，未來幾年會很精彩。」

談及人形機器人時，奧特曼語氣格外堅定。他認為，雖然機械結構與動力系統仍面臨工程挑戰，但AI已能為機器人提供強大的大腦與任務規劃能力，這將改變整個產業的可能性。「我們一直夢想有人形機器人，而現在真的不遠了。我相信很快我們就會看到具有真實能力的機器人在人類世界中活動。」他形容這類智慧機器的出現，將不再只是工業自動化的延伸，而是進入家庭、教育、服務等場域，與人並肩共存。其存在形式「可能讓人覺得像是見到另一個物種」。

奧特曼亦評價現行的輸入輸出方式早已不符AI的潛能。他認為，滑鼠、鍵盤、觸控裝置都屬於過去的產物，未來將誕生全新的運算形式，具備感測器、情境理解能力、可實際操作的AI介面。「這些設備不再只是工具，而是會主動理解你的需求、幫助你完成任務的存在。」他暗示，這類設備將成為AI「真正走入人類生活」的界面，有別於現在透過螢幕和應用程式進行的隔閡式互動。

隨著AI擴展至真實世界，奧特曼提醒，未來的倫理框架、社會規範與人機關係將面臨重新定義。他提到，人形機器人的出現不只是科技突破，更可能帶來心理、法律與文化層面的衝擊。「我們終將迎來一個機器不再只是在工廠工作的時代，而是走進我們的家裡、學校、街道……與我們生活在一起。」

從螢幕背後走出來的 AI，將挑戰我們對智能的想像，也將重塑我們對「存在」與「陪伴」的定義。

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