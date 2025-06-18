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專訪揭未來十年趨勢　OpenAI執行長：下一代會像呼吸一樣使用AI

▲▼Sam Altman。（圖／YouTube@@uncappedpod）

▲OpenAI執行長接受其弟弟YouTube頻道專訪。（圖／YouTube@@uncappedpod）

記者吳立言／綜合報導

「孩子將在一個電腦比他們聰明的世界中長大，並像呼吸一樣使用AI。」OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）日前接受其弟弟Jack Altman YouTube頻道專訪，分享他對未來十年人工智慧發展的預測。其中最引發共鳴的觀點，是他對下一代與AI共生關係的深刻洞見。

奧特曼表示，AI正快速從語言模型轉變為生活基礎設施，未來將如電力、網路一般深植日常。「AI將不再是一項新科技，而是一種社會背景，會默默存在於每一次互動與決策之中。」他指出，對未來的孩子而言，使用AI將不再是一項技能，而是一種自然反應。

「就像我們出生時就已經生活在有手機與網路的世界裡，下一代出生時，AI就已經無所不在。他們不會學AI，他們會本能地與AI合作。」奧特曼進一步表示，這種變化將深刻改變教育方式與學習邏輯。孩子們將習慣以AI作為學習的共同體，而非被動地接收資訊。他們會與AI「共學、共創、共解問題」，在互動過程中培養出新的思維結構與合作模式。

他也提醒社會應及早調整對教育的想像與制度設計。「我們不能再只教會孩子記憶和輸出知識，而是要幫助他們與AI並肩工作、共同判斷、共同創造。」奧特曼呼籲，數位素養、倫理辨識、與機器溝通的能力將成為基礎核心素養，必須從小培養。

這場關於「AI原生世代」的討論，正逐步浮上檯面。不只是科技界，整體社會都將面臨一場重新定義人機關係、教育目標與文明價值的長期挑戰。

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