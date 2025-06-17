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高雄富二代、法官兒搞詐團　撈1.5億辦吸毒雜交趴！一審判決曝

▲▼陳逸軒 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲庭長之子陳逸軒曬出賓士名車。（圖／翻攝自陳逸軒IG）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄檢警2023年8月偵辦詐騙集團洗錢機房，發現高雄律師公會副祕書長陳逸軒當詐團「軍師」，還和高中同學的「富二代」金主一起聯手搞詐騙，眾人經常開「吸毒雜交趴」，生活奢迷闊綽，地檢署將主嫌洪碩甫、陳祤愷、陳冠羽、馬佳毓等21人依組織犯罪、加重詐欺等罪共起訴21人。法院審理後，依詐欺等罪判主嫌張耀元5年2月、洪碩甫徒刑5年8月，其餘共犯則是3年2月到4年不等徒刑，而陳逸軒則依非公務員洩露國防以外秘密罪判刑8月，緩刑3年。

高雄市刑大是在2023年8月查獲該詐團的車手隊，後續查出曾發生車手黑吃黑，富二代教唆手下脅迫車手簽立本票、交付護照，再送法院強制執行等情事，詐團還和45歲假代書溫和聯手，在車手被逮時由陳逸軒透過陪偵取得車手筆錄、遭扣押犯罪所得內容等，藉此製造斷點防止被檢警追查。

▲▼ 高市警破獲虛擬貨幣假投資詐騙集團　富二代結合法律、代書世家二代共組詐團　單月洗錢金額破億 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼高雄檢警破獲虛擬貨幣假投資詐騙集團，富二代結合法律、代書世家二代共組詐團，單月洗錢金額破億。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

檢警深入調查發現，包括32歲金主洪碩甫和30歲陳冠羽、陳翊愷等詐團成員都是富二代，另外31歲的馬佳毓父親是屏東某鎮代會主席，30歲的陳逸軒父親則是退休法官，一群人從高中就玩在一起。這些人花錢闊綽，出入名車代步，陳冠羽還曾帶陳逸軒到私人招待所開性愛群交派對，一起吸毒助興。

檢、警發現詐騙集團中6位嫌中的陳冠羽、陳翊愷、馬佳毓，與陳逸軒5人都是畢業同一所私立貴族高中，每個人都身世顯赫，宛如一個富二代詐騙集團，3個月就涉嫌詐騙超過4億元，地檢署偵辦後，將主嫌洪碩甫、陳祤愷、陳冠羽、馬佳毓、陳逸軒等21人依組織犯罪、加重詐欺等21人起訴。

▲▼ 高市警破獲虛擬貨幣假投資詐騙集團　富二代結合法律、代書世家二代共組詐團　單月洗錢金額破億 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

法院審理時，洪男等人部分坦承犯行、部分否認，法官綜合相關事證，認定犯罪所得1億5000多萬元，依詐欺等罪判張耀元5年2月、洪碩甫徒刑5年8月、其餘共犯則處3年2月到4年不等徒刑；陳逸軒因坦承部分犯行，並與被害人達成和解，依非公務員洩露國防以外秘密罪判刑8月，緩刑3年，向公庫支付70萬元，全案可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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