北市信義區夜店外2男開打！黑衣男遭抓傷爆氣...一拳KO對手

記者張君豪／台北報導

16日0時56分，北市信義區夜店林立的松壽路20巷內發生一起消費者在路旁打架事件，兩男當街對峙開打、其中黑衣男訓練有素，架式擺好後手一拳就擊中對方臉頰打倒對手，一頭長髮、穿短裙的黑衣男女友則在旁勸阻，影片上傳社群網路，網友驚呼，「東區一拳超人真人版！」

▲信義區松壽路16日凌晨發生兩男鬥毆案件。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報後派員到場將兩人帶回釐清，出拳的黑衣男子向警方表示：因對方未經同意直接持手機拍攝他女友，才會衍生肢體衝突，但雙方均不提告，警方依涉犯社維法87條款「相互鬥毆」罪嫌函送裁罰，最高可處1萬8千元罰鍰。

警方調查，身穿黑衣的鍾男（19歲）與灰色衣服的葉男（22歲）因葉男持手機拍攝對方女友引發衝突，口角過程中雙方動手推擠，鍾男脖子被抓傷後出手攻擊，擊倒葉男，警方到場制止將雙方帶回查辦。信義警方呼籲，民眾遇事需理性溝通，或報警求助處理，以免衍生衝突。

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