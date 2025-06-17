用WhatsApp就能畫圖！ChatGPT圖像生成功能全面開放

▲實測使用WhatsApp生成圖片 。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI今（17日）宣布，ChatGPT的圖像生成功能已全面整合進通訊平台WhatsApp，所有用戶皆可透過官方帳號「1-800-ChatGPT」免費使用，無需額外下載應用程式或進行技術設定。

用戶只需點選連結「https://wa.me/18002428478」，即可在WhatsApp 中與ChatGPT展開互動，包括輸入文字提示讓AI根據描述生成圖片，支援快速圖像創作。OpenAI同時提醒，用戶若將WhatsApp帳號與ChatGPT主帳號綁定，還可額外獲得更多圖像生成次數，進一步擴充使用彈性。

這項整合是OpenAI擴大AI工具可用性的最新一步。相較於在ChatGPT網頁或app內操作，此次導入至WhatsApp的介面更加簡潔，特別適合日常聊天時臨時需要創作圖片、快速構圖或進行視覺腦力激盪的場景。

ChatGPT的圖像生成功能建基於OpenAI的DALL·E模型，能根據文字輸入轉換成具有風格與細節的AI繪圖內容，支援插畫、擬真照片、構圖草圖等不同風格。不過目前官方尚未明確說明WhatsApp版本是否支援圖像編輯（如inpainting）與生成圖片的解析度上限，仍待後續觀察。

此外，該WhatsApp整合目前並未限制地區使用，但使用語言以英文為主。是否支援中文指令與本地化服務，未來將視用戶需求與OpenAI服務範圍調整。