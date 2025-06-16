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黃偉哲力薦「南得極品」再戰台北食品展　台南業者共展農產實力

▲台南市長黃偉哲與型男主廚張克勤聯手，以「南得極品」參展產品烹調展場限定料理，提前炒熱展覽話題。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與型男主廚張克勤聯手，以「南得極品」參展產品烹調展場限定料理，提前炒熱展覽話題。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台北國際食品展將於6月25日至28日在南港展覽館盛大登場，台南市政府再度以「南得極品」品牌設立專館參展，集結7家優質企業與2家農會組成「台南館」，展現台南農業、畜牧、漁業的多元實力與在地風土魅力。

市長黃偉哲16日親自出席展前記者會，推薦台南好物，力邀北部民眾與國際買主共品「台南的鮮」。

▲台南市長黃偉哲與型男主廚張克勤聯手，以「南得極品」參展產品烹調展場限定料理，提前炒熱展覽話題。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲與型男主廚張克勤聯手，以「南得極品」參展產品烹調展場限定料理，提前炒熱展覽話題。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，市府積極協助農業品牌打國際盃，除了台北食品展，也曾帶隊參加東京、新加坡等海外展覽，更看準歐盟近日開放柑橘、芒果等進口契機，未來有望將台南農產拓展至歐洲市場。他說：「我們的農產品與加工品都很有競爭力，不怕貨比貨，只怕你不來看、不來嚐。」現場型男主廚張克勤更運用參展產品，推出展場限定料理「繽紛鮮菓柚子毛豆魚冷麵」，與黃市長聯手現場開煮，氣氛熱烈。

▲台南市長黃偉哲與型男主廚張克勤聯手，以「南得極品」參展產品烹調展場限定料理，提前炒熱展覽話題。（記者林東良翻攝，下同）

南得極品為台南市農業局於2021年創設的標章，強調食品安全、在地生產與可追溯機制，今年參展陣容包含萊鯷生技、昱虹創藝、綠園牧場、綠品國際、保康生醫、台灣黃金蕎麥、嘉振企業，以及鹽水區與麻豆區農會。曾參展的嘉振總經理陳玉振直言，「黃市長就是最強行銷高手」，帶著廠商打世界盃；保康經理林信宏則說，「拼國際，台南不缺席！」本次展期間台南館將推「消費滿額贈好禮」活動，歡迎各界蒞臨交流，一同見證台南農業的韌性與創新。

▲台南市長黃偉哲與型男主廚張克勤聯手，以「南得極品」參展產品烹調展場限定料理，提前炒熱展覽話題。（記者林東良翻攝，下同）

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