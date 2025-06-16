ChatGPT Codex大升級！支援多種解法輸出　開發者選擇更靈活

▲程式助手再升級，Codex現支援多解同時輸出。（圖／OpenAI）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI近日更新ChatGPT中的Codex系統，帶來一系列關鍵功能強化與錯誤修正，進一步提升AI寫碼效率與使用體驗。最大亮點為新增「Best of N」功能，能針對單一任務一次生成多個程式碼方案，協助使用者快速比較、挑選最佳解法。

這項功能特別適合開發者在面對架構選擇或函式設計時，能快速獲得多樣化參考。更新同時也強化了使用者操作體驗，包括新增快捷鍵操作指南頁面（快捷鍵為⌘-/或Ctrl-/），支援任務取消、更順暢的下載流程提示、與更高容錯的設置腳本處理能力。本次其他更新亮點如下：

◆任務設置中新增「branch」參數，有助於更精細地控制代碼環境

◆下載儲存庫時新增載入指示器

◆修正因設置腳本變更.gitignore檔案而導致後續操作失敗的問題

◆任務設置階段容錯能力強化，避免因初期錯誤導致整體失敗

◆提升系統對網路限制的辨識與應對能力

◆提高Codex任務狀態文字更新頻率，讓使用者更即時掌握執行情況

◆Pro、Team和Business用戶的設置腳本執行上限延長至20分鐘

◆差異比較（diff）頁面支援option-click快捷展開／收合所有變更區塊

隨著開發者對AI協作工具的需求持續攀升，Codex的這波更新不僅優化了使用者體驗，也展現OpenAI持續推進生成式程式輔助技術的企圖心。未來隨著多模型支援與更進階的任務控制能力逐步實現，Codex有望成為專業開發流程中的標準配備。