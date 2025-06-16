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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰才是繼承人？稅局一紙認定　讓人倒賠兩千萬

我們想讓你知道…誰才是繼承人？繳了遺產稅卻領不到半毛遺產，稅局一紙認定，讓人倒賠兩千萬；被繼承人死前2年內的贈與要課稅，卻沒有區分贈與動機，變成認真照顧者要被課稅，漠不在乎者不必被課稅，孝順者吃虧，不養者得利，這是在「懲罰奉養者」嗎？

【保險非免稅】碰到這種情況 小心保險會被追繳遺產稅

▲部分稅制屢因法條僵化，造成人民權益受損。（圖／ETtoday資料照）

●趙晚／自由撰稿人

最近一則令人心痛又錯愕的新聞，再次暴露出台灣遺產稅制度的荒謬。一位洪小姐因姊姊過世留下1.6億元保險金，竟遭國稅局認定為繼承人，被課以2,180萬元遺產稅。她原以為繳完稅後便能領回保險金，結果保險公司卻說，「妳不是受益人，錢不能給妳。」最終，她一毛未得，卻要倒貼兩千多萬。這不是虛構情節，而是真實發生在台灣的法律悲劇。

繳了遺產稅　遺產卻不是你的

國稅局認為保單屬於被繼承人財產，應納入遺產課稅；但保險公司根據契約原則，僅認保單上的受益人——一間「某禪寺」。於是出現荒謬結果，稅局收了稅，錢卻由他人領走。法律各說各話，夾在中間的洪小姐卻成了最大受害者。

這起事件凸顯出制度的根本問題，國稅局只重形式認定，不問財產實際去向。洪小姐既非受益人，又未取得財產，卻要為「未得之財」承擔重稅，明顯侵害財產權，也恐違憲。

類似的矛盾不只一樁。日前亦有媒體報導，失智的陳媽媽（化名）由5名子女長期照顧，自103年起聘僱三位看護與一名廚房幫傭，每月支出12萬元。陳媽媽109年過世後，兒子申報遺產稅，主張其中400萬元為扶養費，另924萬元為母親借款。然而國稅局援引民法「子女有奉養義務」為由，刪除借款扣除額，結果反而讓盡孝者多繳了80萬多元稅。付出照顧還要被課稅，這種「奉養反成懲罰」的現象，豈非令人心寒？

稅制僵化有盲點　不符倫理

再看《遺產及贈與稅法》第15條，規定被繼承人死亡前兩年內贈與親屬的財產，應併入遺產課稅。原意是防堵臨終前的人為脫產，但實務上卻未區分贈與動機。例如父母基於感謝照顧而給子女金錢援助，也被視為課稅對象；而對父母漠不關心的子女，因未受贈，反而免稅。結果變成「孝順者吃虧，不養者得利」，對家庭倫理與互助精神形成長期侵蝕。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲遺產課稅的執行，往往容易引發有違人之常情的爭議。（圖／記者劉維榛攝）

洪小姐的案件揭示出，若稅制只憑「誰名下有資產」就課稅，而不看實際得益者，最終只會製造冤屈與不信任。政府若繼續以「誰方便課就課誰」的心態運作，勢必動搖人民對課稅正當性的信任。

實際受益人課稅　稅制才公平

筆者呼籲主管機關正視現行法規的盲點，儘速推動「實質受益人課稅原則」，讓真正取得財產的人負擔稅務，而非將責任強加在未獲財產的家屬身上。同時，應建立合理的照護支出抵減機制，避免「愈盡孝，愈吃虧」的現象惡化。

稅收是國家命脈，但更該以公平為本。當課稅只求簡便，不顧實情與人性，最終將讓制度淪為壓迫人民的工具。我們期待一個兼顧正義與理性的稅制，讓納稅人成為信任國家的公民，而非無力招架的受害者。 

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