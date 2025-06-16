腦機介面首度實現「帶情緒的語音溝通」　漸凍患者能即時說話與哼唱

▲語音腦機介面升級，可即時說話、唱歌並傳遞情緒 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳立言／綜合報導

美國研究團隊開發出一項突破性腦機介面技術，讓一名罹患漸凍人症、喪失語言能力的男子，得以用自己的「大腦思維」即時表達語音、語氣與旋律，甚至能進行哼唱，成為全球首例能表現情緒語調的語音型腦機介面。

此研究於上周發表在《自然（Nature）》期刊中，研究者指出，該裝置能在腦部產生語音意圖後「10毫秒內」生成合成語音，速度遠超過過往需等待幾秒的舊技術，是真正即時且可連續對話的里程碑。這名45歲男性患者因肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）導致語言能力退化。五年前接受手術，在掌管說話肌肉的腦區「運動皮質」植入256個矽製電極，透過AI解碼每10毫秒產生的腦波訊號，即可轉換為語音。

與傳統單調、僅能讀出預設單字的腦機介面不同，這套系統能即時模擬語句中不同重音與語氣變化。例如將「你要去哪裡」說成疑問或陳述，或讓特定詞語強調突出，甚至發出「啊」、「嗯」等日常口語間詞，傳遞情感與個人風格。

Our brain-to-voice synthesis brain-computer interface paper was published in @Nature today! This neuroprosthesis synthesized the voice of a man with ALS instantaneously, enabling him to ‘speak’ flexibly and modulate the prosody of his BCI-voice. 1/7

Paper: https://t.co/STKtfgypAW pic.twitter.com/Qv72dYXSZx — Maitreyee Wairagkar (@Maitreyee_W) June 12, 2025

研究團隊更進一步讓合成聲音仿造患者生病前的聲線，重現他過往受訪時的語音風格。受試者表示，聽到這個聲音讓他「感覺像是自己的聲音」、「非常開心」。研究共同作者、美國加州大學戴維斯分校神經科學家瓦伊拉加爾（Maitreyee Wairagkar）表示，該技術採「不設限語彙」策略，代表未來可望應用於多樣溝通需求，「因為我們日常不只是靠單字在溝通，還有語氣、情緒與非語言聲音。」

荷蘭馬斯垂克大學計算神經學者赫夫（Christian Herff）形容這項成果是「語音型腦機介面的聖杯」，而日內瓦大學神經工程學者瑪爾凱索提（Silvia Marchesotti）則認為這項系統的實用特性「將成為日後日常應用關鍵」。

這項突破性成果不僅讓語音障礙者能更自然地溝通，也可能徹底改變未來人機互動方式，朝「自由表達、不需鍵盤與螢幕」的方向前進。