腦機介面首度實現「帶情緒的語音溝通」　漸凍患者能即時說話與哼唱

美國研究團隊開發出一項突破性腦機介面技術,讓一名罹患漸凍人症、喪失語言能力的男子,得以用自己的「大腦思維」即時表達語音、語氣與旋律,甚至能進行哼唱,成為全球首例能表現情緒語調的語音型腦機介面。

此研究於上周發表在《自然(Nature)》期刊中,研究者指出,該裝置能在腦部產生語音意圖後「10毫秒內」生成合成語音,速度遠超過過往需等待幾秒的舊技術,是真正即時且可連續對話的里程碑。這名45歲男性患者因肌萎縮性脊髓側索硬化症(ALS)導致語言能力退化。五年前接受手術,在掌管說話肌肉的腦區「運動皮質」植入256個矽製電極,透過AI解碼每10毫秒產生的腦波訊號,即可轉換為語音。

與傳統單調、僅能讀出預設單字的腦機介面不同,這套系統能即時模擬語句中不同重音與語氣變化。例如將「你要去哪裡」說成疑問或陳述,或讓特定詞語強調突出,甚至發出「啊」、「嗯」等日常口語間詞,傳遞情感與個人風格。

