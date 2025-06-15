當國家領導人帶頭「作亂」　正是民主秩序催毀時

▲國家領導人是鎮國之寶，是團結促進者、安全維護者與紛亂終結者，美國總統川普（Donald Trump）恰恰相反。（圖／路透）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

國家領導人是鎮國之寶，在理想上，他是國家團結的促進者、安全的維護者與紛亂的終結者。

這樣的領導人首先必須跳脫政黨領導人的狹隘角色，擺脫既有支持者的好惡與情緒羈絆，摒除個人政治利益的斤斤算計，而以國家整體利益為最高追求，且以維護民主憲政體制為職志，並嚴守法紀，循正軌而行。

領導人促進團結終結紛亂 川普恰恰相反

美國總統川普是這樣的領導人嗎？恰恰相反，他堅持履行「讓美國再度偉大」的訴求，只做共和黨人而憎恨民主黨人，他盡其所能逃避國會的分權與掣肘，鑽一切空子逃避法律的約束；他將總統職權極大化，而將國會、司法、州權極小化。他甚至帶頭做了，挑戰權力、道德、文明、倫理的極限。

▲美國總統川普近日陷入洛杉磯掃蕩非法移民的警民衝突爭議中。。（圖／路透社）

他近日陷入洛杉磯騷動的爭議中。洛杉磯因為移民及海關執法局（ICE）掃蕩非法移民行動雷厲，演變成警民衝突，川普繞過加州州長，直接下令部署2000名國民兵士兵鎮壓，加州州長紐森認為總統違法，呼籲川普「就此收手」，並提起訴訟。

6月13日，一名美國法官頒令，暫時禁止川普在洛杉磯部署國民警衛，於當地時間13日（週五）中午12時生效。判詞中寫到：「法院對被告（川普政府）辯詞理據背後的含義感到不安，即（民眾）抗議聯邦政府，這本應受憲法第一修正案保護的一項核心公民自由，卻被（聯邦）政府視為叛亂。」川普政府立即就法官的判決提出上訴，但他目無法紀帶頭製造法律紊亂的事實已鐵證如山。

▲美國洛杉磯掃蕩非法移民引起抗議，川普下令部署國民兵鎮壓，引燃「未暴先鎮」的爭議。（圖／路透）

報導指，美國移民和海關執法局（ICE）於6月6日洛杉磯對非法移民進行突襲搜捕行動，事件其後在當地引發大規模騷亂。川普政府其後不顧州長紐森的反對，派遣國民兵前往洛杉磯，而且平亂做法強悍，引發「未暴先鎮」的爭議。

洛杉磯爆發激烈抗議與警民衝突的導火線是一場針對非法移民的聯邦突襲行動，數百人被捕，引發地方政府與聯邦對峙，國民兵進駐，催淚瓦斯與政治暴力語言同步升級。

▲▼美國洛杉磯近日因掃蕩非法移民，爆發大規模抗議潮。（圖／路透）

川普聲稱要「恢復邊界秩序」，而州長則批評這是「對庇護原則與地方自治的踐踏」。這場執法與抗爭的對立，不只是社會秩序受衝擊的問題，也是權力歸屬與法律秩序受挑釁的問題。

▲川普強制部署國民兵，更增派海陸部隊援助，讓加州掃蕩非法移民衝突更加激化。（圖／達志影像／美聯社）

期間還發生一件插曲。加州民主黨籍聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）週四在洛杉磯的一場新聞發布會上遭聯邦特工強行按倒、上銬並強制帶離。他試圖在國土安全部長發表移民政策簡報時插話並提出質疑，遭到現場特工強力制止，他喊自己是參議員，仍被限制自由且帶出會場。多位民主、共和兩黨議員表達震驚，認為是侵犯國會議員的職權與尊嚴。

最可議的是，整場簡報充滿政治色彩，並批評加州地方政府推行「社會主義政策」，這個定性十足反映川普的認知與立場。川普政府針對無證重犯加強打擊，實際行動波及眾多基層勞工，引發人權與法治疑慮。帕迪拉因不滿聯邦擴權過度才選擇質詢。川普政府人員把他按倒、上銬，不僅是程序失當，更是政治訊號的展示，川普政府正試圖用強硬的「law & order」形象，向反對者發出明確訊息：絕不手軟。

川普強勢摃上加州政府 鎮暴為黨爭而來？

川普的強勢作為已與加州政府發生激烈衝突。日前加州議會開始審議一系列提案，要求進一步限制聯邦政府到學校、醫院、收容所等地抓捕非法移民。川普此時選擇加州開刀，表面看是兌現其強硬移民政策的承諾，實際上有深刻層的黨爭考量。

▲川普下令國民兵（National Guard）部署洛杉磯，傳有黨爭之考量，劍指民主黨大本營加州。（圖／路透）

加州長期以來是民主黨大本營，擁有強大的地方自治傳統，多方限制與聯邦執法機構的合作。川普刻意挑戰民主黨在地方治理上的主導權，通過製造聯邦政府與地方之間的衝突，凸顯法治的對立與紊亂，激發共和黨基層選民熱情，但已使加州政府與美國聯邦政府之間的矛盾不斷加深。

美「內戰」的有毒組合 毒性混合致災

橋水基金創始人達里歐近日發表長文「內戰？」他列舉引發重大內部衝突的「有毒組合」，包括：國家與民眾處於財政困境、債務龐大、民眾收入差距巨大、財富與價值觀矛盾、劇烈的經濟衝擊。這些「毒性混合」伴隨其他因素，衝突日益加深。他認為，解決之道不是強力壓制，而是強有力的和平改革者，實現更公平的財富與機會分配，保持社會凝聚力，使國家免於災難性崩潰，但前提是國家領導人需要具備團結社會的意願和能力，而不是激化政黨對立與社會撕裂。

▲民間以「內戰」評析加州暴動的成因，認為多項「有毒組合」的毒性混合釀成這次災難。（圖／達志影像／美聯社）

川普所為之亂不僅在於將權力極大化去處理關稅問題、移民問題，為此破壞權力的分治與分際，他更濫權整肅菁英大學，竟以行政命令限制哈佛大學招收國際學生，進一步以國安理由禁止核發哈佛外籍新生簽證，並將對在校生進行審查；同時，威脅取消哥倫比亞大學高等教育認證標準。雖然波士頓聯邦法官下臨時限制令，但川普已加劇與高教的對立，更令學術界擔憂的是，川普正走向獨裁，不斷尋找到法律漏洞，對不聽話的學校和社群開刀。

根據美國Yahoo最新民調顯示，54％民眾不滿川普的施政，其中三大經濟議題支持度最差，民主議題的負評也高，顯示一般美國人擔憂川普摧毀民主制度，為國家添亂。

▲▼川普上任後諸多施政引起美國爭議，這次下令鎮壓洛杉磯抗議行動，更是內部壓力的開炸。（圖／路透）

相對於川普恣意妄為製造混亂，賴清德總統相對節制，但在反制立法院制衡上的種種作為，以及在府院黨操弄之下推動大罷免，已擾亂民主憲政體制。如果罷免與補選如願達標，重回國會多數，恢復全民執政，政策與施政不受牽制，立法暢行黨意，預算全都照案通過，則將造成權力分立原則的失效。

眼前如火如荼進行的「大罷免」，顯然是將黨的利益置於國家利益之上，否定民主選舉結果。罷免制的設計是給選民「所託非人」的補救機會，應針對不稱職的個別人而發，目前綠營推動的罷免卻鎖定31位國民黨立委，這是濫用罷免推翻選舉結果，完全違背民主原則。

推動「大罷免」的過程也亂象連綿，表現賴政府操弄政治的不擇手段。首先是中選會有違中立與公正立場，嚴重偏頗，對於綠營連署書的潛在問題輕輕放過，對藍營連署則挑剔指摘並移送。另外，檢調的自我工具化，蓄意迎合上意，對藍營地方黨部人員動輒威嚇羈押，產生嚇阻作用。

凡此種種，都是在破壞國家獨立機關的自主地位，混亂憲政體制的運作，兼任執政黨主席的賴清德總統未能節制權力運用，更未以國家領導人而是政黨頭子的立場處理問題，徒然亂了體制與政局，實難辭其咎。

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