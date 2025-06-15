上班後體力大降！她照鏡子驚「變老變醜」　網有感：充不滿的電池

▲上班就已經很累了，還要動力化妝打扮嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

剛進入一個新環境，很多人起初都會非常用心的裝扮，不過時間久了，還會精心打扮嗎？近日有網友發文表示，自從成為上班族，日子變得無趣又重複性高，她照了鏡子，發現自己變老變醜很多，加上懶得打扮，看起來就更憔悴了，大家都是怎麼提起勁把自己打扮成精緻女生的？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「上班累死要怎麼當漂亮仙女」為標題發文，提到她成為上班族後，覺得日子重複性高且無趣，每天都沒有太多的情緒起伏，只覺得狀態變得不太好。她透露，其實自己也才出社會半年左右，但照鏡子時，卻覺得她變老變醜很多，臉上有痘痘、眼睛有血絲、皮膚蠟黃。

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原PO說，她剛入職時，為了維持形象，還會化淡妝，但現在就是直接戴口罩，只是，正因她現在懶得打扮，所以每天看起來就更加憔悴，同時也很佩服能穿得漂亮、化全妝的同事，大家都是怎麼做到的？她目前有嘗試運動，看看是否能讓膚況、身體變好，但要早起打扮真的還是很難。

貼文曝光後，有網友建議，「老話一句：早睡早起多運動並停止內耗，你先開始運動了，很棒」、「唯一建議多花錢，我以前也是這樣，但開始花錢在自己喜歡的東西上面之後開心很多，覺得工作慢慢有意義，生活也變得比較有趣」。也有網友表示，「我跟你一樣！但我狀態差到假日都躺在床上一整天」、「上班就是這樣，我現在都快穿睡衣了」、「還以為是自己打的文，充不滿的電池真的是太中肯了」、「我的黑眼圈也是上班之後長出來的」。