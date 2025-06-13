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社會 社會焦點 保障人權

涉性騷名嘴被爆倨傲拒配合調查　今年復出主持

張宇韶（中）。（翻攝張宇韶臉書）

▲張宇韶（中）。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2023年橫跨政治、媒體、藝文、校園領域的Metoo事件至今餘波盪漾，當時被控性騷擾多名女子的名嘴張宇韶，已於2024年復出主持政論節目；隨著近來又爆發多起引發社會關注的性騷擾事件，Metoo議題再受矚目，知情人士告訴本刊，2023年張宇韶雖公開道歉，私下卻態度倨傲，不願配合調查，但調查因過程保密、知者甚少，事件過一年多後張宇韶順利復出，全黨似乎也不計前嫌，令人不平。

性騷擾事件近來連環爆，包括台大醫院婦產科前主任陳思原、亞大醫院婦科主任陳泰昌都被爆性騷、台大前住院醫師黃信穎性侵被遭判刑、國防部少將處長成家麒涉性騷遭拔官、金馬導演蕭雅全被控性騷道歉退圈。相關事件接連被發，也讓2023年的Metoo運動後續再度引發關注。

2023年Metoo運動開始後，一名民進黨青年軍在臉書爆料指出，自己在民進黨青年部工讀時，被張宇韶多次邀約小酌、看夜景、泡湯，甚至會不經意的觸碰手、言語上調戲她。

當時張宇韶面對首波指控，先在臉書表示「公眾人物的言行，本應接受各種檢視審判，包括道德及法律，我早已有所體認，感謝所有指正與關心我的朋友們。」被批評「沒有道歉」，隨後本刊接獲爆料，進一步報導張是性騷慣犯，更私下批評其他名嘴「腦殘」、「沒做功課」，張宇韶才發文，向因他語言、文字及行為而造成不舒服或侵犯的人道歉。

本刊掌握，當時首位出面控訴張宇韶的青年軍有正式向民進黨提出申訴，黨部立案調查，過程中依例要請張宇韶說明，張一直未回覆是否出席，直到最後才透過律師表示，他並非民進黨員工，民進黨對其無強制力、無義務配合調查，與他在臉書公開道歉的態度截然不同。

儘管如此，民進黨最後訪談當事人與周邊證人，仍做出張宇韶性騷擾成立的調查結論；因張並非黨部員工，當時調查小組建議黨中央，日後不再與張宇韶有任何合作與業務往來。

張宇韶一直與民進黨關係親近，常在節目為綠營辯護，與黨內許多常上政論節目的公職互動密切。Metoo事件後，張宇韶一度沉潛，事件約一年後開始復出上政論節目，到去年下旬，張正式開新節目《政治狠狠問》擔任主持人，重返公眾視野；民進黨議員戴瑋姍曾在節目上要張宇韶回應當初Metoo事件，張則再度為「過去一些不成熟言論對他人造成不舒服」致歉，並感謝批判他的人讓他有更多反省。

知情人士指出，儘管張宇韶在臉書、節目上數度公開道歉，私下卻拒絕配合調查，令人質疑其對受害者的歉意有多少；也希望民進黨能將調查小組的建議落實在內部規範，對非黨內人士的性騷擾案件做出更積極的後續規範。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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