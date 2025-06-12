78歲老董無照狂撞神隱21天　特斯拉司機嘆：這社會只懲罰守法的人

記者黃宥寧／台北報導

「今天是我，明天可能就是你！」3週前，78歲邱姓老董無照駕駛，在北市重慶南路連撞多車，導致多名路人送醫，特斯拉多元計程車駕駛李先生也受害。這場車禍揭露無照駕駛、高齡風險與司法冷漠3大問題。然而21天過去，邱男仍未出面，選擇逃避。李先生今（12）日決定再度發聲，不只為自己討公道，更為喚醒社會正義、要求制度改革而站出來。

時間回到5月23日，78歲邱姓老董在無照情況下駕車，於北市重慶南路市區失控連環追撞，造成多車毀損、多人送醫。受害者之一李先生，當時正依法停等紅燈，卻無端遭撞，營業用的特斯拉幾近報廢。然而事故發生後，肇事者與其家屬始終未聯繫、未賠償，甚至選擇完全神隱，令李男痛批：「撞的是車，更撞破的是社會對正義的信仰！」

李先生表示，事故當下他一度驚魂未定，但更難受的是接下來三週面對的冷漠：「我報了案、估了價、寫了存證信函，該做的都做了，加害者卻一通電話都沒有。我要靠自己打官司、花律師費，只因對方是78歲高齡董事長？」他強調，年齡與身分，絕不是逃避責任的理由。

李男指出，此案已不只是個人受害事件，而是反映社會制度多重失靈，必須被看見：

一、高齡無照駕駛失控監管

根據交通部資料，台灣65歲以上駕駛人數已突破360萬，但針對無照駕駛的監管與防制措施仍極其鬆散。本案肇事者78歲、無駕照多年，卻仍能開車上路，反映現行交通制度監督失靈，社會潛藏風險巨大。

二、司法程序讓受害者再受傷

「撞人的神隱、守法的人奔波。」李男控訴，事故發生後，他被迫自行蒐證、自費估價、報案、自訴。加害者卻未被強制出面說明，甚至可能全程缺席賠償與道歉流程。他質疑，現行法律是否對守法者過於苛責，反而給予違法者逃避空間。

三、 媒體沉默放任錯誤價值流傳

李男直言：「當加害者是董事長、長者、又無照駕駛，卻能全身而退、神隱不現，社會會怎麼想？是不是代表有錢有權就可以不負責任？」他呼籲媒體關注、深入揭露，避免錯誤價值悄悄成為社會常態。

李先生說：「我選擇站出來，不是因為想紅，也不是為了討拍，而是因為不能再沈默。」他強調，這不是一場車禍，而是一次對社會底線的撞擊。他呼籲媒體正視問題、社會正視制度漏洞，更希望司法體系能保障真正的受害者。「如果我今天不講話，那明天就是另一個你默默吞下這一切。」