行李超重拒被罰錢！ 大媽崩潰「倒地打滾哭吼」　大鬧義大利機場

▲大媽遊客手提行李超重被拒登機，當場情緒崩潰。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

一名中國大媽遊客8日在義大利米蘭馬爾彭薩機場（Milan Malpensa Airport）因手提行李超重被拒登機，當場情緒崩潰，失控場面在網路上瘋傳，引發各界熱議。

Woman went hysterical when the airport staffs told her that her baggage is overweight pic.twitter.com/ulYb61UiHg — Catch Up Bites (@catchupbites) June 9, 2025

當時這名中年女子已抵達登機門，卻被航空公司地勤攔下，理由是其隨身行李超出重量限制。工作人員要求她要麼支付額外費用，要麼當場丟棄部分物品。沒想到這番話竟成為導火線，讓她當場崩潰失控。

目擊者拍下的影片顯示，這名女子一邊嚎啕大哭、一邊在地板上打滾，嘴裡喊著「讓我走讓我走，喔喔喔喔喔喔！」甚至激動地揮舞雙手、跺腳踢腿，場面宛如幼童鬧脾氣。其他旅客與工作人員則愕然圍觀，氣氛十分尷尬。

根據當地媒體報導，儘管機場人員試圖安撫與介入，女子仍無法冷靜，最終被強制請下原定航班。她在平復情緒後，於隔日重新購買機票才得以成行。



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