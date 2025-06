行李超重拒被罰錢！ 大媽崩潰「倒地打滾哭吼」　大鬧義大利機場

▲大媽遊客手提行李超重被拒登機,當場情緒崩潰。(翻攝畫面)

圖文/鏡週刊

一名中國大媽遊客8日在義大利米蘭馬爾彭薩機場(Milan Malpensa Airport)因手提行李超重被拒登機,當場情緒崩潰,失控場面在網路上瘋傳,引發各界熱議。

Woman went hysterical when the airport staffs told her that her baggage is overweight pic.twitter.com/ulYb61UiHg