不是靠大肌肌！　研究揭「男性1體型」最具吸引力

▲想擁有健康的體態是每個人的夢想。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

許多人受到韓流影響，渴望透過健身練出像韓星那樣的肌肉男體態，但並非練到愈壯愈受歡迎，根據醫師王思恒分享的一項跨文化研究指出，男性體脂率約12%、BMI達到23時，最能展現吸引力。這樣的身材既能展現健康活力、有肌肉線條，但又不會過於誇張或嚇人。

據《三立新聞網》報導，復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」發文表示，一項涵蓋中國、英國、立陶宛的跨文化研究發現，男性體脂率若維持在約12%，且身體質量指數（BMI）達到24時，最具魅力。

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他解釋這項研究主要採用了三種方法，首先，使用DXA（Dual-energy X-ray absorptiometry，骨密度檢測方法）掃描精準測量體脂；其次，特意排除了臉部特徵、身高及膚色的影響，僅針對身體形態進行觀察與分析；最後，研究招募了來自不同性別、不同文化背景的參與者進行評分，藉此客觀評斷。

該研究結果表明，擁有以下標準體態的人，會給人一種健康良好、肌肉線條明顯但不至於誇張，並且容易讓人產生親近感的印象。

1. 體脂最理想區間：10–15%，高於或低於都會扣分

2. BMI 最佳落點：約 23

3. 肩腰比吸引力最高值：約1.6：1

王思恒指出，研究結果正好印證了維持健康體組成的重要性，並進一步說明，當體脂含量過低時，恐將影響荷爾蒙平衡、免疫功能以及身體的修復能力；反之，若體脂過高，則會顯著提高罹患代謝性疾病（例如糖尿病）的風險。

王思恒表示，審美觀並非單純由後天文化塑造，也跟大腦在演化過程中形成的一套「自動判斷系統」有關。這套系統會自動評估很多生理訊號，像是體脂肪、肌肉量、腰臀比和皮膚狀況，來判斷一個人的健康和生育能力好不好。



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