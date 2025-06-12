沒租車卻狂收違規罰單　苦主一查真相傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）去年6月間在台北市某超商門口撿到A男的駕照和身分證，竟冒用A男的身分租車，還多次違規；A男莫名其妙收到罰單，仔細一查才發現真相，憤而報警。台北地院法官日前審理之後，依犯侵占遺失物罪，判處阿興罰金1萬元，得易服勞役10日。

▲阿興拿A男的證件租車，還多次違規，害A男收到罰單。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年6月間在台北市中山區某超商門口，發現A男的駕照和身分證遺失在該處，竟基於不法意圖，將證件撿起來並占為己有；接著，他在同年7月間前往某租車行，以A男的名義向業者承租車輛3次，期間多次違規。

後來A男莫名其妙收到罰單，循線追問租車業者，這才發現自己的證件遭盜用，連忙跑去警局報案。阿興到案之後，對於上述行為均坦承不諱，訊後被檢方依法起訴。

台北地院法官認為，阿興撿到他人遺失的證件，竟占為己有，還冒名租車使用、多次違規，行為確實不應該，考量到他至今仍未與A男達成調解或和解，也沒有道歉或賠償損害，最終依犯侵占遺失物罪，判處他罰金1萬元，得易服勞役10日，全案仍可上訴。

至於阿興冒用證件租車的部分，他的行為涉犯行使偽造私文書罪，該案件目前由士林地檢署檢察官偵辦當中。