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房仲毒駕撞死男大生！他喊認罪拒國民法官參審　傷者當庭爆哭

記者黃宥寧／台北報導

北市38歲李姓房仲吸毒駕車，在新北淡水失控連撞3名騎士，導致22歲陳姓男大學生傷重不治，另造成2人骨折送醫。士林地院今（12）日首度開庭，李男坦承吸毒並認罪，但對驗出「一粒眠」（第三級毒品硝甲西泮）高達51%提出質疑，要求重驗，並聲請不行國民法官參與審理，遭死者家屬與傷者激烈落淚反對。

▲▼ 李家岳 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲李姓男子駕駛向友人借來的車輛撞死陳姓男大生，今首次開庭坦承犯行。（圖／記者黃宥寧攝）

李男委任律師出庭辯稱，被告自始認罪，並非全盤否認，檢驗結果雖驗出硝甲西泮、喪屍煙彈與多種安眠藥，但對於「一粒眠」比例過高存疑，懇請對檢體進行二次檢測。律師另主張，李男行為雖有誤，但案件若交由國民法官審理，恐造成訴訟資源浪費。李男本人則在庭上低聲說：「報告法官，我認罪。」

檢察官指控，李男體內驗出第三級毒品硝甲西泮，依《刑法》第185條之3「不能安全駕駛致人於死」起訴。法官詢問喪屍煙彈當時未列三級毒品，檢方表示無異議，但強調即使如此，仍構成該條第4款「其他足認施用毒品或相類物，致不能安全駕駛」情形。

法官整理爭點指出，尿液、血液中檢出硝甲西泮，構成毒駕事實明確，其餘事證雙方無爭執。此時死者陳姓大生父親主動出庭陳述，哽咽表示：「我不願和解，也堅決支持進入國民法官審理程序。」告訴代理人指出，對方把「國民法官制度」描述成浪費，恐誤導社會：「這樣會讓外界以為國民法官只是花錢、沒意義的形式。」

痛失愛子的陳父說，我不願和解，表示希望進入國審程序，律師更指出，李男事發後未積極處理善後，反而急著找人「商量怎麼講毒品來源」，至今仍對施用「一粒眠」避重就輕，凸顯其悔意不足。另名因車禍受傷的林姓男子當庭落淚拿起麥克風說：「一定要走國民法官，這是一起嚴重車禍，要讓大家知道被害人與家屬的痛苦。」黃姓傷者也支持國審程序。

然而，因該車禍受傷的林姓男子拿起麥克風說哭泣：「一定要行國民法官，這是一定很嚴重的交通車禍，必須要讓大家知道被害者、家屬的痛苦」；另名黃姓傷者也表示要行國民法官程序。

檢察官補充表示，酒駕、毒駕致人於死已成為全國社會關注議題，國民法官制度的設計正是為了讓社會參與重大審判，被告擔心訴訟資源問題，應於程序中透過證據調查調整，而非作為排除審理依據。

▲▼ 淡水死亡車禍 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲淡水死亡車禍。（資料圖／記者翻攝）

法官詢問是否願與家屬和解，李男僅說：「我努力籌錢，先賠朋友的車，現在身上只剩20萬。」其律師表示「錯在被告」，希望能與林、黃兩名傷者調解。

法官最後諭知，全案將於下月上午進行調解，是否交由國民法官審理，將由合議庭擇期裁定。

本案發生於去年5月10日晚間9時26分，李男駕駛白色自小客車行經淡水中正東路時，先撞上一輛由黃姓男子騎乘的機車，緊接著波及林姓男子與22歲陳姓男大生的機車，最後衝撞路邊電線桿與電子公車牌才停下。陳男當場耳鼻流出腦漿、失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，其父母趕至醫院，見兒子最後一面，場面哀痛。

事故另造成林男右大腿骨折、黃男肋骨骨折，均送醫救治。李男酒測值為零，警方初步以過失致死罪將其移送，檢方複訊後諭知20萬元交保。

後續檢警將李男血液檢體及車內查獲的電子煙彈送交鑑驗，結果顯示含有俗稱「喪屍毒品」的依托咪酯（Etomidate）、第三級毒品硝甲西泮（一粒眠），以及多種安眠藥成分。雖然依托咪酯在案發當時尚未列為毒品（直至2024年8月5日才由行政院公告列入第三級毒品名單），但檢方認定，李男施用的一粒眠已屬現行列管之第三級毒品，行為符合《刑法》第185條之3「不能安全駕駛罪」構成要件。

依該條規定，施用毒品駕駛動力交通工具者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金；若因此致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，致重傷者，則處1年以上7年以下有期徒刑。

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