快訊／4縣市大雨特報！熱帶低壓進逼　防10級強陣風

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署今（12）日上午10時15分針對4縣市發布大雨特報，因熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，今日東半部（含蘭嶼、綠島）及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水，雨勢將持續到傍晚。

氣象署也持續發布熱帶性低氣壓特報，昨晚生成的熱帶低壓位在鵝鑾鼻東南方170公里的海面上，向北北西移動，時速30公里；熱帶低壓環流影響，今天北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，請海面航行及作業船隻特別注意；南部、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生的機率，請注意。

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氣象署表示，今天熱帶性低氣壓接近影響，水氣明顯增多，環境不穩定，南部及東半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其花、東地區降雨較持續、明顯，易有短延時強降雨，並可能有局部大雨出現，其中台東地區有局部豪雨發生的機率，而中部以北地區為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，外出請注意天氣變化並攜帶雨具備用。

大雨特報

屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署