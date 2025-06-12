快訊／冒名黃仁勳創假投資群！女星老公是幕後負責人　交保8字回應

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

女星劉香君的老公、電視台前製作人李能謙，在警方調查輝達執行長黃仁勳遭詐團冒名成立假投資群組案時被發現，他竟是幕後公司的負責人，警方將人移送北檢調查。北檢11日複訊李能謙等6名涉案人後，諭知李能謙20萬元交保，並限制住居及出境出海，稍早李完成交保手續，僅回「謝謝大家，拜託拜託」就快步離開。

▲女星老公、電視台前製作人李能謙涉詐20萬交保。（圖／記者劉昌松攝，下同）

檢警調查，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳遭詐騙集團冒用，以其名義成立假投資分享群組，在各大社群投放廣告吸引不知情民眾。新北市刑大獲報，循線追查網頁幕後操盤手，發現為一家科技行銷公司，其負責人竟是女星劉香君的丈夫、電視台前製作人李能謙，10日將相關6人帶回偵辦。

警方接獲全台近百名被害民眾報案，粗估損失金額約1300多萬。新北市刑大隨即分析假廣告粉絲專頁，透過行為模式及數位軌跡，循線追查位於台北市的科技行銷公司，涉嫌配合詐團以「創立帳號」、「養號」等方式，製作假冒名人廣告投放在臉書等社群平台，替其增加粉絲數製造可信度假象。

警方逮捕公司負責人李能謙，以及其員工26歲林男、47歲陸男、36歲曹女、42歲徐男以及陳男，並查扣電腦主機、帳冊等相關物證。李能謙表示，公司創立帳號太多，不太記得涉詐帳號是否為公司所有，而有關冒名黃仁勳所有假投資群，全部一概予以否認涉案、參與，而其餘員工則稱，僅接受李指示推廣特定粉絲頁，對於與詐團配合則都不知情，詢後警方依詐欺等罪，移送台北地檢署偵辦，經檢察官複訊後，北檢11日晚間複訊後，諭知李能謙20萬元交保，並限制住居及出境出海，另名曹姓女員工5萬元交保並限制出境出海。