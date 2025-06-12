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高雄童屍奇案！　家暴男「嘴硬」當面嗆女友兒：來討命啊

小舟屍首在高雄覆鼎金公墓（圖）被發現時，已經被野狗群啃食到面目全非。（翻攝Google Maps）

▲小舟屍首在高雄覆鼎金公墓（圖）被發現時，已經被野狗群啃食到面目全非。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

21年前，高雄發生一起駭人聽聞的男童命案。一名鄭姓男子不滿女友帶著兒子報警告他家暴，事後竟趁機用螺絲起子將男童刺死、載到公墓棄屍，屍體被發現時，已經被野狗啃得體無完膚。雖然警方懷疑鄭犯案，卻苦無證據，所幸法醫解剖驗屍時，在男童顱骨底部發現1個小洞，洞口凹陷痕跡與鄭持有的螺絲起子尖端相符，鄭才坦承犯案，最後被判處無期徒刑。

2004年1月20日，高雄覆鼎金公墓一名工人忙著清理垃圾，順便趁春節前巡視墓園，卻在偏僻的角落，瞥見十幾隻野狗搶食某種東西，於是上前驅趕，沒想到野狗一哄而散後，映入眼簾的，竟是一具連肉帶骨的殘缺屍體，嚇得他立刻報警，轄區三民二分局員警獲報後，也立即趕往現場進行採證。

當年承辦此案的法醫蕭開平，根據屍體長蛆的狀態，推定死亡時間已經超過一個星期，並從骨骼狀況研判死者可能是女人或小孩。警方根據這二條線索，清查附近的失蹤人口、擴大搜索範圍，希望找到能確認死者身分的跡證，以利後續偵辦。

警方發動大批人力搜索，在公墓草叢中發現死者衣褲，才得以確認小舟身分。（翻攝畫面）

▲警方發動大批人力搜索，在公墓草叢中發現死者衣褲，才得以確認小舟身分。

不久之後，一名單親媽媽A小姐著急地與警方聯繫，她告訴警方，11歲的兒子小舟（化名）8天前離奇失蹤，雖然已報警協尋，但一無所獲，由於警方公布的衣物與小舟失蹤當天穿的一模一樣，所以擔心兒子遭遇不測，警方聽聞後，立即請她到殯儀館進一步指認，最終確認死者就是小舟。

A小姐向警方表示，她靠打零工拉拔小舟長大，2年前與住在同棟公寓的40歲挖土機駕駛鄭春中交往，但鄭男會酗酒，還會對母子倆暴力相向，就在小舟失蹤前幾天，鄭又因為向她求歡遭拒，連呼了她跟小舟好幾巴掌，A小姐受不了，向警方報案尋求保護，結果沒多久小舟就人間蒸發。

鄭男因法醫找到關鍵跡證才認罪，卻始終不願透露是如何殺害小舟。（翻攝東森新聞）

▲鄭男因法醫找到關鍵跡證才認罪，卻始終不願透露是如何殺害小舟。

如今小舟的屍體出現，鄭男自然成為警方眼中的頭號嫌疑犯，為釐清真相，警方循線找到鄭，先以關係人身分請他到殯儀館協助認屍，想看看能不能藉此突破他的心防。鄭可能自知遭警方懷疑，所以來到殯儀館後，還故意情緒激動地對著屍體咆嘯說：「舟啊！如果是我打死你，你來找我討命啊！」鄭堅定的態度，一度讓警方動搖。

當時人在台北的蕭開平，得知高雄警方的偵辦過程後，對鄭男隨身帶著螺絲起子一事起了疑心，研判這把螺絲起子就是凶器，所以打電話詢問檢察官是否已經將屍體發還家屬，獲知屍體仍在殯儀館後，蕭隔天隨即前往高雄解剖，希望從小舟的屍體中，找到能讓鄭認罪的跡證。

法醫蕭開平（圖）在小舟顱骨底部找到的孔洞跡證，讓鄭男不得不伏首認罪。（翻攝東森新聞）

▲法醫蕭開平（圖）在小舟顱骨底部找到的孔洞跡證，讓鄭男不得不伏首認罪。

眼見證據確鑿，鄭男這才俯首認罪，法院審理後，還是將鄭男判處無期徒刑定讞，要他為自己的惡行付出代價，也讓小舟得以安息，只是在地居民怎麼也沒料到，案發16年後，覆鼎金公墓竟再度發生野狗啃屍的駭人情境！

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