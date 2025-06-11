扯！警察淪家僕　分局長家人出遊凌晨4點備「偵防車」伴遊

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分局長陳宏平家人遊台東警力成家僕　凌晨4點「偵防車」伴遊

陳宏平要求下屬清晨4點開偵防車，載全家人到鹿野高台搭熱氣球。（翻攝台灣國際熱氣球嘉年華臉書）

▲陳宏平要求下屬清晨4點開偵防車，載全家人到鹿野高台搭熱氣球。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台東縣警局台東分局分局長陳宏平，去年初從雲林調到台東，轄管初鹿、知本等16個派出所，以及綠島、蘭嶼、卑南3個分駐所，是台東人口最稠密、勤務最重要的分局，顯見頗受長官器重，但他上任後作風官僚、公器私用，引發基層強烈反彈。

台東分局Ａ員警告訴本刊，陳宏平到任後，無視規定，明目張膽將偵防車當成私家車，常要員警開車載他處理私人事務，更扯的是，每逢連續假期或寒暑假期間，陳住在台南的妻兒會到台東探望兼旅遊，這時偵防車又會變成陳家的專屬遊覽車，員警也成為專為他們服務的免費司機兼導遊。

台東警分局長陳宏平要求員警開偵防車，載他和妻兒到處吃喝玩樂。（讀者提供）

▲台東警分局長陳宏平要求員警開偵防車，載他和妻兒到處吃喝玩樂。

Ａ員警舉例表示，去年7月，陳宏平的妻子搭火車從台南來到台東，陳先指派同仁到車站接妻子，隨即與妻子共乘偵防車，一同前往轄區外的太麻里，找當地友人喝咖啡，中午則在太麻里知名越式餐廳大啖美食，結束後，夫妻倆再搭偵防車，回到半小時車程的分局長宿舍休息。

去年8月，陳妻帶兒子到台東過暑假，陳宏平一樣要求員警駕駛偵防車，帶著妻兒一起出席分局組長、所長的私人餐會，陳的下屬們則準備了桶仔雞及各式佳餚，將陳及其妻兒奉為上賓。

台東警分局是台東縣人口最稠密、勤務最重要的分局。（翻攝台東警分局臉書）

▲台東警分局是台東縣人口最稠密、勤務最重要的分局。

不僅如此，陳宏平還要求員警在隔天清晨4點、天還沒亮的時候，開偵防車載他們一家到鹿野高台搭熱氣球，更指定分局2組、4組組長開公務車前往「伴遊」，被迫「出公差」的員警無奈成了免費司機，又不敢違逆長官，過程中還要擠出笑容，苦不堪言！

陳宏平去年調到台東後，遭檢舉作風官僚、公器私用。（翻攝台東警分局官網）

▲陳宏平去年調到台東後，遭檢舉作風官僚、公器私用。

Ａ員警痛批，台東縣警局的同仁都知道，暑假時的鹿野高台是觀光熱區，周邊道路都有規劃布崗，實施交通疏導管制，是勤務的高峰期，陳宏平竟然帶頭「公」車私用，高調進入管制區，利用特權取悅妻兒，享受自家天倫之樂，卻將痛苦建立在基層員警身上，也無視辛苦執勤的同仁，行徑非常囂張！


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