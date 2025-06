AI模型價格戰開打？OpenAI大幅調降o3模型價格　降幅高達80%

▲OpenAI大幅調降o3模型價格,降幅高達80%。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳立言/綜合報導

OpenAI執行長奧特曼今(10日)在X平台發文宣布,公司將旗下o3模型價格調降高達80%,同時預告釋出更具競爭力的o3-pro版本定價,引發業界廣泛關注。

we dropped the price of o3 by 80%!!



excited to see what people will do with it now.



think you'll also be happy with o3-pro pricing for the performance :)