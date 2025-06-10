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AI模型價格戰開打？OpenAI大幅調降o3模型價格　降幅高達80%

▲▼ OpenAI,ChatGPT。（圖／達志影像／美聯社）

▲OpenAI大幅調降o3模型價格，降幅高達80%。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI執行長奧特曼今（10日）在X平台發文宣布，公司將旗下o3模型價格調降高達80%，同時預告釋出更具競爭力的o3-pro版本定價，引發業界廣泛關注。

奧特曼在貼文中寫道「我們將o3的價格下調了80%！很期待看到大家如何使用它。同時我想你們也會對o3-pro的效能與價格感到滿意。」雖然具體價格與性能細節尚未同步揭露，但這番話被視為OpenAI在生成式AI領域再次出招，進一步壓低進入門檻，並搶占模型市場份額。

根據過去命名慣例，o3被推測為GPT-4.5架構下的新版本，具備類似GPT-4-turbo的高效能與推理能力，而o3-pro則可能是針對企業或進階用戶推出的增強版本。此次價格調整有望吸引更多開發者與中小型企業進入生態系。

這次宣布也被外界解讀為OpenAI對抗競爭對手如Anthropic（Claude系列）、Google（Gemini）的重要戰略之一。近年來，多家大型AI公司陸續推出多種語言模型版本，而模型價格、速度與使用彈性已成為競爭核心。

截至目前，OpenAI官方尚未更新API文件或官方部落格以說明詳細價格與規格。但根據過往模式，預期OpenAI將在短期內於API介面與ChatGPT產品線中開放新版本供用戶選用。

OpenAI此次將o3價格砍至僅剩五分之一，無疑是在快速變動的AI市場中，打出一記震撼彈。後續是否能帶動新一波模型應用浪潮，仍有待觀察。而o3-pro的實際效能表現與價格詳情，也將是開發者與商業用戶關注的焦點。

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