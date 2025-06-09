上班「照鏡子」要罰款？　陸家居公司高管遭爆霸凌員工

▲敏華控股一高階主管遭爆壓榨員工。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸上市家居企業敏華控股因芝華仕沙發聞名，近日因一名高階主管隨意對員工罰款引發爭議。據悉，該名高管稱「員工上班照鏡子要罰錢」、「下班不關電腦罰款」，讓員工相當傻眼。對此，敏華控股旗下芝華仕一名負責人表示，已經關注到網路上的討論，具體情況公司仍在調查中。

《南方都市報》報導，小紅書用戶「@廠里廠外那些事」日前爆料，「敏華家居電商部一劉姓高管要求員工不得在工位就餐，強制加班並要求一天打卡6次，不願意的自行離職」，質疑相關行為違反勞動法。

該用戶公布的聊天截圖顯示，劉姓高管上月在工作群組發文稱，有同事上班不在工位，藉口上廁所、照鏡子等，「被我查到打遊戲的，直接開除！吃東西的，罰領導2000，主管1000，次主管500。無事不在崗位的，超過三次以上的月度工資降2000」，他還追加罰款內容稱「下班不關電腦罰100」。

▲陸家居公司高管遭爆壓榨員工。（圖／翻攝自小紅書）

根據芝華仕電商部員工提供的《關於互聯網品牌中心8S辦公環境管理規定》，要求包括離開工位超過10分鐘需鎖定螢幕，離開時椅子歸位。對違反規定者，直接責任人處50元經濟處罰，對所屬部門負責人處以100元經濟處罰，所有違規罰金均納入「8S激勵基金」統一管理。

對此，敏華控股旗下芝華仕一名相關負責人回應，公司已經了解此事，也注意到網路上的討論，具體情況還在調查中，6月7日下午調查結果出爐後，會立即公布。不過截至目前為止，該負責人並未透露調查結果。

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