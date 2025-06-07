快訊／高雄楠梓平房火警！濃煙狂竄　男被救出命危送醫

▲楠梓區一處平房驚傳火警，消防局獲報出動人車進往搶救。稍早，消防人員從火場中救出一名約80歲的曾姓男子，生命垂危，已緊急送醫搶救。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

今（7）日上午10點多，高雄市楠梓區一處平房驚傳火警，消防局獲報後立即出動大量人車前往搶救。消防人員抵達現場時，發現平房已有明顯火煙竄出，立即佈設水線進行灌救。稍早，消防人員從火場中救出一名約80歲的曾姓男子，已生命垂危，目前已緊急送醫搶救中。詳細起火原因及財物損失，仍待消防局進一步調查釐清。