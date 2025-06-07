山友攀笠頂山突冒冷汗嘔吐　消防員輪流背他下山送醫

▲▼消防局笠頂山救援山友。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市60歲男性山友與友人攀登笠頂山，體力不支無法繼續前進，情況緊急，同行山友求助屏東縣政府消防局，消防隊出動5人山救援，並以背架輪流背負的方式協助病患下山就醫；消防局提醒山友應量力而為，妥善規劃路線與體能分配，並隨時關注同伴狀況，以確保山行安全。

消防局表示，笠頂山5日上午傳出意外，有山友在4號登山步道進入約40分鐘路程處身體不適，亟需消防人員協助。消防局獲報後立即派遣瑪家分隊共2車5人前往救援，抵達4號登山步道入口處後，便立即攜帶各式救護器材及搬運工具，改以徒步方式往上挺進。

到達現場發現該60歲男性山友因一時體力不支，導致其有頭暈、呼吸喘、全身冒冷汗、嘔吐及肢體無力等症狀，同行的山友見狀發現不對，便立即以電話向119報案請求救援。

消防人員給予初步處置與評估病患狀況，患者已可以與人清楚對答，且生命徵象各項數值均已趨向穩定。不過擔心病患若繼續登山，身體狀況可能無法負荷，隨即以背架輪流揹負的方式協助病患下山，並送往屏東榮民總醫院救治。

屏東縣政府消防局呼籲民眾，平時應多訓練體能，依自身狀況爬山。勿自行攀登無人跡之山路，依循前人所留下的旗幟辨識方向。發生意外，立即利用手機撥打119或112請求幫助。