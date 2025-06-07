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社會 社會焦點 保障人權

國中女學生下課嬉戲撞斷同學門牙　家長要賠57萬元

記者黃翊婷／綜合報導

北部某國中的女學生A去年9月間下課與同學嬉戲，過程中與女同學B發生碰撞，導致B女摔斷門牙；事後，B女的家長提告求償60萬元，A女的家長則否認兩人有相撞。不過，法官日前審理之後，採信B女一方的說詞，並判A女及其家長應賠償57萬3800元。

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲A女下課嬉戲時撞傷B女，雙方家長鬧上法院。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

B女的家長在判決書中主張，事發當時是下課時間，女兒經過學校川堂時，A女正在與另一名同學嬉戲奔跑，雙方發生劇烈碰撞，女兒向前摔倒，面部著地，造成門牙斷裂、臉部及四肢多處擦挫傷；經過專科醫師及多家醫療院所診斷，均認為女兒斷裂的門牙神經外露，必須先做牙套，等到成年之後才能進行植牙，因而決定對A女及其家長求償醫療費用、精神慰撫金共計60萬元。

A女的家長則主張，學校監視器都沒有拍到兩人碰撞的畫面，況且女兒在發現B女之後，馬上減慢速度並閃避，雙方根本沒有發生碰撞，B女的傷勢不是女兒造成的。

不過，目擊整個事發過程的老師出庭證稱，有看到A女和B女撞在一起的瞬間，當時B女手上拿著書，A女從後方跑過來，「我看到A女有點要閃，但沒有閃到，就撞上去，然後B女就倒在地上，撞到牙齒。」

法官認為，證人的證詞、校方回函、3間醫療院所的診斷證明，內容均相符，堪以採信，B女因為這起事件受傷，導致進食困難且影響外貌，不僅影響到她的社交及自信，傷勢未來能否痊癒也尚未可知，最終判A女及其家長應賠償57萬3800元，全案仍可上訴。

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