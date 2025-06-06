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首座台灣AWS雲來了！　亞馬遜投資1496億強攻雲端、AI

亞馬遜AWS台灣區域正式啟用。（示意圖／報系資料照）

▲亞馬遜AWS台灣區域正式啟用。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

亞馬遜今（6）日宣布，Amazon Web Services（AWS）亞太（台北）區域正式啟用，並承諾將投資超過50億美元（約新台幣1496億）支持其在台灣資料中心的建設、連接、營運和維護。

「新的AWS亞太（台北）區域將使各種規模的組織能運用我們廣泛的雲端服務，從基礎的運算與儲存，到進階的分析與人工智慧（AI），並滿足資料在地儲存的需求。」AWS基礎設施服務副總裁Prasad Kalyanaraman表示，AWS全球基礎設施可實現只有個位數毫秒的低延遲，進而加速創新、提高營運效率、促進業務成長，並為終端用戶提供更好的體驗。

目前，AWS在全球37個區域擁有117個可用區域，而AWS亞太（台北）區域啟用時由3個可用區域（Availability Zones）組成，按照主權設計（sovereign-by-design）架構布局，提供的雲端服務包含分析、運算、內容交付、資料庫、生成式AI、機器學習、網路（networking）與儲存。

此外，外傳聞資料中心將落腳桃園A-Top新嶺雲端數據園區。

回顧AWS過去10年在台灣的基礎建設足跡，早已為今日的區域啟用鋪路。

2014年，AWS在台北啟用Amazon CloudFront邊緣節點，並於2018年增設另一個節點。Amazon CloudFront為高度安全且可程式化的內容交付網路（CDN）服務，能夠以低延遲的高速傳輸向全球用戶提供資料、影音、應用程式和API。

2018年，AWS在台北開設兩個AWS Direct Connect站點，讓客戶能在AWS、自有的資料中心、辦公室及託管環境之間建立專屬的網路連線。隨著AWS亞太（台北）區域啟用，AWS亦將在台北新增AWS Direct Connect站點。

2020年，AWS在台灣推出AWS Outposts。AWS Outposts是一套全託管解決方案，將AWS基礎設施和服務提供至任何本地或邊緣位置，實現真正一致的混合體驗。

2022年，AWS在台北啟用本地區域（AWS Local Zones），再次擴大投資台灣的基礎設施。AWS本地區域是AWS的一種基礎設施部署方式，使運算、儲存、資料庫等服務更靠近人口、產業、IT中心密集的地點，讓客戶能提供給終端用戶只有個位數毫秒延遲的應用程式。

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