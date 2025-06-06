社畜崩潰！女子發燒37.9度請假1小時　HR竟狂罵：嬌氣低能兒

▲女子發燒37.9度請假。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名女子近日上班時，發燒到37.9度，於是向主管請假1小時，卻遭HR罵了近2小時。該名女子表示，對方說自己「太嬌氣，燒不到38度就要請假，根本低能兒該去看精神科等」。不堪的言語辱罵，令她崩潰上網求助，「牛馬終於熬不住了，破防了！」

該名女子以小紅書帳號名稱「mua」發文表示，「當天早上我身體不舒服，上班前叫了外送，買了藥到公司服用，下午在公司量體溫時，燒到37.9度，堅持上到傍晚，實在難受，就請了1小時的假，但因為事情還沒處理完，所以我沒有馬上離開，還在跟同事對接工作。」





▲該篇貼文現已刪除。（圖／翻攝自小紅書）

她接著說道，「然後HR老大就開始了，近2小時的辱罵，從『不到39度就請假』，到『人品不行做人很差』，再到『低能兒，去看精神科』的辱罵，隨後還刪除了，我在公司的考勤帳號，並通知我的績效為0，但明明沒有簽訂過任何績效考核文件，我一個杭州牛馬想討個說法。」

女子曬出的聊天紀錄截圖顯示，HR傳訊息說道「妳自己好好考慮一下，心思不在工作，要在這輕鬆是不可能的，我面試就說過了，我沒發燒、身體很棒、姨媽正常、晚上不吃飯更有利於健康，飯桶才需要吃飯，妳這種做人人品，遇到我，算是妳踢到鐵板了。」

▲女子的考勤帳號遭刪除。（圖／翻攝自小紅書）

報導指出，涉事公司為願景未來（上海）傳媒科技有限公司，不過記者多次致電都無人接通。

蕭山區人力資源和社會保障局工作人員表示，他們已經關注到此事，並已介入處置，「公司方面表示，僅是兩人因個人原因吵架。」針對HR說的績效工資為0等情況，該局工作人員表示，「和公司對接過，涉事員工不會受到任何處分。」

▲HR傳給該名女子的訊息截圖。（圖／翻攝自小紅書）

目前該名女子的貼文已遭刪除，不過該起事件已引起網友熱議，「這HR是老闆娘還是地主婆」、「員工路過，這間公司來姨媽還會被罵」、「官方快查這間公司吧」、「發燒過勞可是會死人的」、「真囂張，怎麼會有這種人」、「之前去面試過HR的職務，非常不尊重人」、「真不把員工當人」、「把熱度搞上來，讓資本家知道我們牛馬的厲害」。

據悉，該公司已解除該名HR黃某的職務。