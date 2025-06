文件處理量提升10倍！Claude專案功能再升級　付費用戶搶先體驗

▲Claude Projects功能升級,分析大型檔案更強大。(圖/Anthropic)

記者吳立言/綜合報導

人工智慧公司Anthropic今(6日)宣布,旗下產品Claude 的「專案(Projects)」功能正式升級,現在可支援原先10倍以上的內容處理量。用戶在上傳大量檔案時,Claude將自動切換至全新的「擷取模式(retrieval mode)」,以擴大有效上下文的理解範圍,提升資料分析與回應的深度與精準度。

Projects on Claude now support 10x more content.



When you add files beyond the existing threshold, Claude switches to a new retrieval mode to expand the functional context. pic.twitter.com/8ob8QHluT5