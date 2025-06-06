　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

超過70%主管嫌會議效率差？導入AI後會議時間平均省下20%

▲▼用電腦,AI,示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲疫情後開會時間爆增250%，企業正以AI重構工作節奏。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳立言／綜合報導
在遠距與混合辦公日益普及的今天，會議成為企業日常運作的重要環節。然而，會議過多或重複性過高，反而可能成為企業效率的絆腳石。近期多項研究指出，過量會議正在侵蝕員工的工作時間與專注力。所幸，AI技術的進展，正為企業提供具體且高效的解方。

根據《Harvard Business Review》報導，員工平均每週花費近23小時 參與會議，較20年前增加超過三倍。其中，超過七成高階主管認為目前的會議安排「效率不彰」。此外，微軟針對全球數十萬名員工的數據也發現，自2020年疫情以來，員工每週用於會議的時間成長逾250%，且重疊與無效的會議比例居高不下。Gartner的研究更指出，47%的員工表示過度會議影響了他們完成深度工作的能力，進而拖延專案進度，增加心理壓力與職業倦怠風險。

為了解決這類效率瓶頸，越來越多企業轉向AI工具，希望簡化會議流程、提高資訊留存率，甚至完全取代部分例行性討論。以下是幾款實際應用於企業會議場景的AI工具：

※Otter.ai
功能：即時轉錄會議內容、摘要生成、標記任務。

優勢：支援Zoom、Google Meet等主流平台，可自動記錄並分類重點，讓缺席者快速掌握關鍵資訊。

※Fellow
功能：協助建立議程、會中紀錄與任務追蹤。

優勢：透過AI建議會議結構，避免無計劃的漫談，特別適合定期檢討或1-on-1會議。

※NotebookLM

功能：AI驅動的筆記與知識管理工具，可匯入會議記錄、簡報與文件，並自動生成摘要與問答式互動內容。

優勢：適合整理大型會議資料與跨部門知識，支援問答搜尋與內容重組，協助會後快速掌握重點、追蹤決策脈絡。

※meetXcc（中文化佳）
功能：Google Meet 專用會議助手，具備語音轉文字、摘要與架構分析。

優勢：支援多國語言，能自動匯出 Markdown 格式筆記，便於追蹤與保存。

企業導入AI會議工具後，常見成效顯著。例如，單場會議平均可縮短超過20%的時間，整體溝通效率提升；任務追蹤與回覆率提升逾30%，落實會後執行更具成效。此外，員工對會議內容的「理解度」自評也提升近 兩倍，顯示資訊傳遞更清晰明確。

值得注意的是，部分新創公司更進一步推行「週三無會議日（No Meeting Wednesday）」，並結合AI工具進行會議共識紀錄與任務追蹤，整體專案推進速度提升達15%以上，展現出AI在協作流程中的實質助益。

過多無效會議，對企業而言不僅是時間浪費，更可能削弱決策效率與員工士氣。透過引入具備摘要、紀錄與任務追蹤能力的AI工具，企業不僅能減少會議數量，更能確保每一場會議「開得有價值」。未來，AI不只將取代部分行政流程，更可能重塑我們對「開會」的定義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
623 3 2567 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中工廠火警！「燒整排」火光狂竄
美國關稅90天寬限將至　賴清德派潘孟安赴阿拉斯加會晤眾美國官
快訊／范瑋琪《歌手》慘遭淘汰！下台痛哭
快訊／美股高開「道瓊漲超500點」　特斯拉漲4％
快訊／北市動物園42歲非洲象「美代」離世
「南台灣最頂啦啦隊」穿比基尼熱舞炸上圍　粉絲暴動
沈世朋家族三人罹肺癌　父親狂咳不到三個月就逝世
快訊／饅頭媽陷小三風波　親上火線發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

超過70%主管嫌會議效率差？導入AI後會議時間平均省下20%

首座台灣AWS雲來了！　亞馬遜投資1496億強攻雲端、AI

AI要像人但不能「假裝是人」　OpenAI：不能讓人誤以為它活著

六月限時2折！ElevenLabs推出v3語音模型　支援複雜情緒與角色互動

文件處理量提升10倍！Claude專案功能再升級　付費用戶搶先體驗

Gemini 2.5 Pro預覽版再升級　回應更專業、格式更清晰！

氣象署用「AI模型」預報颱風！3至5天路徑超準　3方面進化中

YT、TikTok「畢業季指南」助攻新鮮人　泰格與雪兒職場劇吸10萬粉共鳴

Cursor推出1.0正式版　記憶功能、MCP一鍵安裝同步登場

Claude Code擴大開放至Pro用戶　終端機開發體驗全面升級

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

【雞腿換駕照？】軍卡變換車道撞特斯拉

【高齡駕駛再出包！】嘉義7旬婦誤踩油門！　march直衝蔬果行

【吃瓜吃不成XD】貓咪躺狗窩媽媽慫恿爭執　大狗狗不吵不鬧選擇讓步

朴寶英怕被朋友借錢 對外稱「錢都媽媽在管」XD

【保時捷玩笑】道奇教頭送「粉紅保時捷」 #大谷翔平 驚喜收給女兒第1輛車

超過70%主管嫌會議效率差？導入AI後會議時間平均省下20%

首座台灣AWS雲來了！　亞馬遜投資1496億強攻雲端、AI

AI要像人但不能「假裝是人」　OpenAI：不能讓人誤以為它活著

六月限時2折！ElevenLabs推出v3語音模型　支援複雜情緒與角色互動

文件處理量提升10倍！Claude專案功能再升級　付費用戶搶先體驗

Gemini 2.5 Pro預覽版再升級　回應更專業、格式更清晰！

氣象署用「AI模型」預報颱風！3至5天路徑超準　3方面進化中

YT、TikTok「畢業季指南」助攻新鮮人　泰格與雪兒職場劇吸10萬粉共鳴

Cursor推出1.0正式版　記憶功能、MCP一鍵安裝同步登場

Claude Code擴大開放至Pro用戶　終端機開發體驗全面升級

快訊／台中晚間火警！工廠2樓「燒整排」火光狂竄

川習熱線牽動談判進度　白宮：美中官員7天內會晤

李易、六月結婚14周年放閃！　甜曬比心照告白：真的愛妳

紅海船舶交通量增60%、保險費也大降　陽明估計會最晚復航

黃博多對悍將3戰全勝！笑稱沒秘訣：每一隊都一樣

美國關稅90天寬限將至　賴清德派潘孟安赴阿拉斯加會晤眾美國官員

「安神」狂飆33分替夢想家續命　蔣淯安：找回自我特色

平野神秘笑談破解力亞士　首局施加壓力最關鍵

快訊／范瑋琪《歌手》慘遭淘汰！　陸網酸：聲音好抖...下台痛哭

宜蘭男「開車撞女業務」搶金飾！檢方聲請羈押禁見

【吃瓜吃不成XD】貓咪躺狗窩媽媽慫恿爭執　大狗狗不吵不鬧選擇讓步

AI科技熱門新聞

一句話問出AI底線！今天是什麼日子？

AI散熱明牌？　4公司股價直直飆

NotebookLM推出公開連結功能

首座台灣AWS雲來了！　亞馬遜投資1496億強攻雲端、AI

ChatGPT記憶功能開放免費使用

OpenAI釋出語音代理四大更新

OpenAI揭人機互動設計哲學

TikTok、YouTube數位指南助攻新鮮人

Codex擴大開放至ChatGPT Plus用戶

氣象署用「AI模型」預報颱風！3至5天路徑超準　3方面進化中

Gemini 2.5 Pro預覽版正式釋出

Claude專案提升10倍文件處理量

Cursor推出1.0正式版

ElevenLabs推出v3語音模型

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

獨／18歲女大生雙雙淪豬仔！阿公籌錢贖身又被騙

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

YTR吃美食拍片！旁邊坐「好萊塢巨星」沒發現…網急翻啦

北市通緝犯遭警拔槍擊斃　母悲赴醫院

百公斤學長性侵　竟辯：她屁股有抬高

內政部宣布6月15日警察節放假　慰勉警察人員全年無休辛勞

3男生合資2.7萬賣炸雞　私募基金砸300億收購

「1飲料」讓年輕人罹癌激增！醫嘆：就醫都末期

是你嗎？加油中1000萬沒人領「獎落這縣市」

呂秋遠「小孩生母」是童顏巨乳　黑心律師：史上最笨

身分被廢！福建台師嗆：大陸比台灣民主

打牛奶針命危　身分曝光是「車模界林志玲」

天受宮不見「帝爺公蛇」　宮主夜見金頭大蜈蚣

即／辜仲諒想出國　法官裁准1.5億解禁

更多

最夯影音

更多

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

國道車禍！長髮妹鞠躬道歉　駕駛暖回應：沒事沒事

【青春傳承瞬間】花蓮體中畢典溫馨登場！隊長交接儀式超催淚

#三峽 車禍路口擺滿鮮花　#路權 成員批「制度不完善」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面