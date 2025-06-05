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社會 社會焦點 保障人權

陸龜「疊羅漢」逃家飼主報警協尋　好心騎士擔心遭路殺撿回

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲民眾陸龜離家出走，國小家長會長基於安全考量，將牠撿回家並PO文尋找飼主。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市一名民眾日前慌張進入台中東勢警分局永源派出所表示需要警方幫忙，說要找一位機車駕駛，警員吳鳳紋隨即詢問是什麼原因要找該名駕駛，34歲徐男羞赧表示，因為飼養三隻寵物陸龜，趁大家在午休時候，猜測是跟同伴「疊羅漢」後翻過矮牆離家出走。陸龜離家後一直在家門口附近繞圈圈，後來有一台機車經過，駕駛便將陸龜撿走。飼主請警方幫忙找該名騎士，警方隨即查看監視器，確認車牌後通知騎士到派出所。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

45歲張姓騎士接獲警方通知後，表示他是大南國小家長會長，剛從學校開完會返家，看到地上有物體在動，騎近一看發現是一隻很大的陸龜，覺得很新奇、也猜想飼主應該住附近，因為擔心陸龜出意外，所以先將牠撿起，避免遭其他車輛輾過。

張男載著陸龜沿路詢問住戶，住戶均表示不清楚飼主是誰，只好先帶回家，並將陸龜照片PO上社群網站上尋找飼主，傍晚接到警方電話，飼主來找他，讓他終於鬆了一口氣。徐男不斷向張男道謝，張男也表示只是順手之勞，不足一提。離家出走的陸龜，在警方協助下結束了這段意外的旅程、順利返家。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

永源派出所蘇昱辰所長表示，近來國人飼養寵物越來越多元。除了照護要多用心、也提醒飼主要盡到愛他不要拋棄他的責任，飼主可以飼養很多寵物，但是寵物的一輩子就可能就只有一個飼主可以依靠，飼主務必做好妥善照顧。此次可以順利幫助陸龜返家，也是慶幸飼主家中安裝監視器，亦建議可以效法其他飼主在龜殼上裝設定位系統或是塗上鮮艷顏色以方便尋找。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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