快訊／北市南港公園「1男持刀自殘」嚇壞民眾！　4處刀傷送醫搶救

▲台北市南港公園發生自殘事件，男子身上4處刀傷送醫搶救。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪、黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市南港公園平面停車場5日發生自殘事件！一名67歲男子因不明原因拿刀自殘，民眾見狀趕緊報警處理，救護人員趕抵現場發現，男子腹部受有兩處刀傷，另外，頸部、手臂也各有一處刀傷，趕緊將人送醫搶救。

初步了解，該名男子家住南港，5日下午其妻發現先生外出未歸，驚覺不對勁趕緊報警處理，目前男子仍在急救中。至於詳細事發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。