梨山賓館前蔣公銅像將遷移　居民強烈反彈：觸犯祖靈與先烈

▲梨山圓環內的蔣公銅像及升旗台將被遷移設置成藝術區，居民強烈反對，表示會觸犯祖靈先烈。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

賴政府積極推動去蔣化，台中梨山賓館前圓環的蔣公銅像也預定將遷移至梨山賓館內，改建成藝術區，居民得知後立即向市議員古秀英反映，紛紛表示反對，強調這是梨山的地標，改成藝術區沒意義。代表林永富也說，應該傾聽民意，跟地方多溝通聽聽居民的聲音。參山處長曹忠猷說，將再和山上居民加強溝通。

梨山居民獲知圓環的蔣公銅像及升旗台將遷移，都表示不讚同，認為此舉不但會觸怒祖靈，更對先人開墾中橫眾靈不敬，民眾表面都不敢聲張，私底下卻都抱怨連連。他們認為，圓環外圍的圍牆也可以當做規劃藝術區，沒有必要刻意將銅像及旗台移走。

國民黨市議員古秀英表示，銅像已經佇立在梨山圓環已經約50年，儼然已經成為梨山的地標，許多居民聽到消息後來電表達反對移走，隨意遷移銅像會觸犯祖靈及先烈。區民代表林永富也說，有關單位有和里長及民意代表說明，但未和地方居民溝通取得同意，表示圓環及升旗台不影響交通及整體觀光，且每年元旦都會在圓環舉行升旗典禮，強烈建議不能移走，期望有關單位能夠聽聽民眾的聲音，要跟當地社區居民協調商議、達成共識，成為雙贏的場面。

曹忠猷表示，梨山賓館前圓環將改造裝置藝術，參山處與當地人士討論後，將蔣中正銅像移到梨山賓館文物館供參觀，國旗將往圓環區後方挪移，裝置藝術由書法大師的書法結合台灣櫻花鉤吻鮭而成的裝置藝術，可望成為梨山新地標，最快今年底前完工，將再和大梨山居民溝通說明。