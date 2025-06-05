畢業季數位指南！TikTok、YouTube陪新鮮人滑出人生新篇章

▲從大學生活到職場新手村，再到畢業剪影，TikTok留住青春每個精彩轉場。 。（圖／TikTok）

記者吳立言／綜合報導

畢業季來臨，不論是換上便服踏入大學、還是初入職場新手村，TikTok與YouTube兩大影音平台持續透過創意工具與多元內容，陪伴用戶在青春轉場之際展開嶄新旅程。TikTok推出三款AI濾鏡創造畢業回憶熱潮，並號召創作者傳授生活智慧；YouTube則匯整四大求職妙招，提供新鮮人職涯探索的數位指南。

同樣瞄準畢業轉職族群，YouTube則彙整來自各領域創作者的求職經驗，提出四大求職妙招：釐清職涯藍圖、培養軟實力、掌握面試技巧、善用學習工具，協助社會新鮮人從影音中汲取職涯智慧。

▲致力於協助職涯發展的頻道「BetweenGos 找到你的職場優勢」 。（圖／YouTube）

例如，「HelloJuJu」、「大人學」、「茜珊chienshannn」等頻道帶來職涯規劃啟示，「葳老闆的辣雞湯」、「張修修的不正常人生」、「江湖人稱S姐」則強化溝通、時間管理等職場關鍵技能；「Katy Tu」、「Dr.Harvey不廢話」等創作者更深入剖析面試技巧，幫助新鮮人自信應對第一場求職挑戰。

YouTube也推出結構化的「學習課程」功能，舉例來說，「最新且免費的Gemini與AI通識素養認證課程」頻道，就能幫助新鮮人迅速掌握迎接AI時代必備的核心知識，並在最短時間內具備實際應用能力。

▲TikTok推出三款畢業主題AI濾鏡 。（圖／TikTok）

TikTok本月主打三款畢業主題AI濾鏡，包括「AI Graduation」、「My Graduation」及「Yearbook Generator AI」，打破傳統拍攝框架，讓用戶隨時隨地拍出風格多變的畢業照。這些濾鏡不只提供視覺創意，更搭配創作者的真實故事，從校園生活指南、畢業感言到初入職場的迷惘，都能在TikTok上找到共鳴。

人氣創作者如喬姊嫁不掉（@jo.stillsingl）、Juliette（＠j.liet_21）、泰格與雪兒（＠tagandshare）、馬哥要確餒（@morrison_820）等人，分別以校園生活、學習自律、職場短劇、人生轉換等內容，帶動用戶在滑動之間思考人生方向與自我成長。

無論是用TikTok留下青春剪影，還是在YouTube汲取求職技巧，這個畢業季，數位平台早已不只是娛樂工具，更是陪伴新鮮人探索未來、邁出人生下一步的最佳夥伴。