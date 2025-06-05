Cursor推出1.0正式版　記憶功能、MCP一鍵安裝同步登場

▲Cursor強化開發者工具整合推出1.0正式版。（圖／Cursor）

記者吳立言／綜合報導

AI編輯器Cursor今（5日）正式推出1.0版本，本次更新不僅全面開放雲端Background Agent功能，還帶來多項針對開發者的改進，包括自動程式碼審查機器人BugBot、Jupyter Notebook 編輯支援、一鍵安裝MCP服務以及更直觀的UI設計。

Cursor 1.0 is out now!



Cursor can now review your code, remember its mistakes, and work on dozens of tasks in the background. pic.twitter.com/BBjNn5yJh1 — Cursor (@cursor_ai) June 4, 2025

Cursor 1.0引入的BugBot可主動審查開發者在GitHub上提交的PR（Pull Request），並於發現錯誤時自動留言指出問題。使用者可點選「Fix in Cursor」直接跳轉回編輯器，啟用修復提示，提升開發效率。BugBot需手動設定，可參考官方文件。

原本僅限早期用戶試用的Background Agent，如今對所有使用者全面開放。這項功能讓Cursor能在雲端持續運作代碼分析或建議，只需點選聊天框中的雲端圖示或快捷鍵Cmd/Ctrl + E即可啟用。目前隱私模式開啟的用戶仍需等待未來支援。

此次更新也強化了Cursor與Jupyter Notebook的整合，允許Agent在筆記本內建立或修改多個單元格（cell），對於數據科學與研究應用大有助益。此功能目前僅支援Sonnet模型。

Cursor也同步新增「Memories 記憶功能」，可記住每個專案的對話上下文並在未來自動引用，並可在設定中開關管理。針對開發者常用的 MCP（Model Context Protocol）伺服器，Cursor現已提供一鍵安裝與OAuth認證支援，開發者也可在自己的說明文件中加入「Add to Cursor」按鈕，方便其他用戶一鍵整合。

最後，1.0版本也重新設計了設定頁與控制面板，提供團隊或個人使用統計數據，包含模型用量、工具分布等詳細資訊，並可自訂顯示名稱。

Cursor官方指出，未來仍將持續強化與模型、工具之間的互動體驗，讓AI編輯器成為開發者工作流程中的可靠助手。