Cursor推出1.0正式版　記憶功能、MCP一鍵安裝同步登場

▲Cursor強化開發者工具整合推出1.0正式版。(圖/Cursor)

記者吳立言/綜合報導

AI編輯器Cursor今(5日)正式推出1.0版本,本次更新不僅全面開放雲端Background Agent功能,還帶來多項針對開發者的改進,包括自動程式碼審查機器人BugBot、Jupyter Notebook 編輯支援、一鍵安裝MCP服務以及更直觀的UI設計。

Cursor 1.0 is out now!



Cursor can now review your code, remember its mistakes, and work on dozens of tasks in the background. pic.twitter.com/BBjNn5yJh1