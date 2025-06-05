王義川「沒見過兒子前女友」　告誡兒處理好自己感情事

政治中心／台北報導

民進黨立委王義川的兒子，昨日（4）晚間被一名女網友爆出結婚前突然神隱、分手，疑似劈腿一名女網紅。對此，王義川除了發出2點聲明，他今天（5）受訪時再次強調，已經告誡兒子，自己感情事情自己處理好，而有關他婚姻狀況，在10幾年前已經結束，當時是和平協議，沒有網路所指涉的那些。

▲民進黨立委王義川。（資料照／記者屠惠剛攝）



該名女網友表示，王義川的兒子去年開始組織她的友人準備求婚，已經到討論鑽戒款式、看新房及訂好日期的階段。沒想到，王義川兒子近期卻突然消失，最後更在社群PO出與女網紅用餐等照片。

女網友還爆料，「只能說老爸劈腿，兒子也劈腿，立委王義川本人私德也有問題，早已因劈腿離婚分居多年，他媽本人還要陪他演親情劇碼每年三節回鄉（怕奶奶氣死），這種就是會遺傳，不要不信」、「你爸公眾人物你都不怕，我還怕啥，魚死網破，實名爆料，敢做敢當。」

▼王義川兒子被爆劈腿。（圖／翻攝IG，下同）



對此，王義川在昨晚發出兩點聲明：第一，小孩已經成年，自己的感情世界除了自己要負責外，也已經告誡他好好處理自己的感情；第二，他自己的前一段婚姻已在17年前結束，目前和前妻也維持很好的朋友關係。外界影射當時離婚的理由，並非事實，相關抹黑造謠，他會採取相關的法律行動。

王義川今天出面受訪時表示，因為兒子跟他前女友之間的感情事情，可能大家都還有情緒在。至於他自己的部分，昨天已經貼在社群，他的婚姻狀況是在10幾年前已經結束，當時這個狀況是和平的，大家協議，沒有網路上傳的那些，後續已經做了這樣澄清，後續在網路上還有惡意影射，會捍衛名譽。

對於有沒有見過兒子的前女友？王義川說，沒有見過她，前一陣子知道有這個人，但沒有見過她。他強調，有提醒兒子，這麼大了，20幾歲了，自己感情自己處理好。

至於網路上許多網友攻擊這位女性是藍白粉絲，王義川說，不用往那裡去想，這是年輕人的事情，網友們大家冷靜，不要倒到政治、藍白，這些都沒有必要。