桃園辦理洛根市原住民族畫展　歡慶締盟30週年

▲畫展以「根．緣」為題，係取自澳洲洛「根」市及桃「園」的城市名稱。（圖／秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府秘書處4日表示，桃園市與澳洲洛根市締結姊妹市，長年維持良好互動，6月11至29日於市府文化局2樓畫廊，舉辦桃園與澳洲洛根市締結姊妹市30週年紀念畫展，展出來自澳洲昆士蘭州洛根市11位原住民族畫家20幅作品，呈現澳洲原住民族豐富多元的文化藝術。

本次畫展以「根．緣」為題，係取自澳洲洛「根」市及桃「園」的城市名稱，其中蘊含兩層意義，一為象徵著連結雙方的緣分，彼此的情誼將持續向下扎根；二為探索城市文化的奧妙，透過畫作的描述來找尋這片土地上最早期的根源。

▲展出來自澳洲昆士蘭州洛根市11位原住民族畫家20幅作品。（圖／秘書處提供）

洛根市長喬恩．雷文(Jon Raven)也以預錄影片方式祝賀雙方締結姊妹市30週年，並樂見彼此以畫展交流方式來推廣原住民族文化。來自澳洲的作品涵蓋傳統與現代元素，呈現原住民族獨特的圖騰元素及生活意象，讓參與者深入了解當地原住民族的文化底蘊。

秘書處表示，透過本次畫展不僅加深彼此情誼，更共同見證雙邊關係邁入30週年的里程碑。未來將持續與洛根市討論合作方向，期待能為締盟紀念日帶來不同的意義，也讓市民朋友更了解澳洲洛根市。

洛根市也將在今年7月16日至8月9日接續於洛根美術館(Logan Art Gallery)舉辦桃園市原住民族畫展，這是雙方城市首次以原住民族為題合作的活動，意義重大，歡迎有興趣的市民朋友亦可以前往洛根美術館欣賞桃園原住民族富含生命力且多變的藝術作品。