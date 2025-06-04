嘉義市前進馬來西亞推廣旅遊魅力　觀光推廣活動盛況

▲ 嘉市赴馬舉辦旅遊推廣說明會 ，兩大人氣吉祥物──嘉義市的大白熊、交通部觀光署的喔熊（OhBear）共同現身活動現場行銷觀光 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓更多人了解嘉義市這座坐落在北回歸線上的城市魅力，嘉義市市長黃敏惠今（4）日率領市府團隊，攜手嘉邑城隍廟、觀光、旅宿業及產業界代表，合計近百人，共同於馬來西亞吉隆坡舉辦嘉義市觀光旅遊推廣說明會，更首次集結兩大人氣吉祥物──嘉義市的大白熊、交通部觀光署的喔熊（OhBear）共同現身活動現場，以「熊熊出擊」之姿吸引馬來西亞旅遊業者目光，展現嘉義市觀光文化魅力與城市特色。

▲ 嘉市赴馬舉辦旅遊推廣說明會 ，嘉邑城隍廟文化傳統家將表演也隨團演出。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，根據觀光署統計，嘉義市近年來自馬來西亞的旅客人次持續成長，2024年較前一年成長達38%。隨著馬來西亞即將迎接「2026馬來西亞旅遊年」，此次參訪不僅期盼強化與馬來西亞旅遊業界的合作，更希望透過文化交流與行銷活動，提升嘉義市在東南亞觀光市場的能見度與吸引力。本次市府團隊及嘉邑城隍廟、觀光及產業界代表共同赴馬，向在地旅遊業者展現嘉義市最獨特、最在地的宗教文化、住宿體驗及特色產業。嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩的家將走陣表演，驚艷在場馬來西亞觀光旅遊業者及媒體，同行的在地旅宿及伴手禮業者熱情介紹，全面展現嘉義市「食宿遊購行娛」的文化底蘊與多元面貌。



本次推介會特別集結嘉義市觀光大使「大白熊」與交通部觀光署吉祥物「喔熊（OhBear）」同台亮相，攜手展現「熊熊的熱情」。雖然「2026馬來西亞旅遊年」的吉祥物——馬來熊「Wira」與「Manja」因另有行程未能到場，黃敏惠市長特別準備馬來熊最愛吃的蜂蜜，挑選嘉市好店「皇鶴蜂蜜」，在推介會上託付身在馬來西亞的「喔熊」代為轉送，並邀請「Wira」與「Manja」來嘉義市旅遊。

黃敏惠指出，嘉義市雖然幅度不大，但近年來在國際旅遊版圖嶄露頭角。數位旅遊平臺Agoda今年初公布「2025新興旅遊目的地」榜單，從海外旅客來臺的視角分析，嘉義脫穎而出、榮登第一。《紐約時報》公布2025年「全球最值得造訪的52個地方」中，臺灣嘉義阿里山名列第19名。

嘉義市做為阿里山的入口門戶，也是阿里山森林鐵路的起點。過去因林業興盛，被譽為「木都」，孕育出豐富的林業歷史與珍貴文化資產。阿里山森林鐵路睽違15年，在去（113）年全線復駛，並打造以台灣特有種紅檜與扁柏木打造的「福森號」觀光列車，歡迎馬來西亞遊客親自體驗，沉浸在大自然的療癒氛圍中。

除了嘉義市的文化、景點，黃敏惠市長也特別介紹，來嘉義市不可錯過的美食，沙鍋魚頭、火雞肉飯以及豆花，都曾登上國際串流影音服務平台Netflix（網飛）「世界小吃」亞洲篇，獨「嘉」的美味相信能擄獲各地遊客的心。馬來西亞與嘉義市擁有許多相似的飲食習慣與文化，例如，每天早上一杯白咖啡是許多馬來西亞人的日常。

嘉義市與咖啡文化也有著深厚淵源，市內咖啡店密度更高居全台第二。不過，與馬來西亞「白咖啡」即溶咖啡香濃、便利的特色不同，嘉義市許多咖啡店多由老屋改造而成，蘊藏著咖啡職人對生活的講究與熱情。市府每年舉辦「嘉義咖啡節」，邀請來自馬來西亞的朋友走進這座充滿香氣與故事的城市，感受手沖咖啡的溫度。



外交部駐馬來西亞大使葉非比表示，嘉義市是台灣中南部璀璨的明珠，是到台灣旅行必訪的城市。先前黃敏惠市長曾親切地為她介紹景點，讓她更加深刻認識嘉義市這座融合歷史、人文及自然風光，是一座充滿情感及故事的城市。這裡有見證時代更迭的木屋、是阿里山小火車的起點，有美味小吃及讓人留連忘返的文創景點等，各方面都呈現出嘉義市獨特的風采。走進嘉義市不僅是感官的饗宴，更是一趟與文化及土地對話的精彩旅程，讓人深刻感受到知性與感性的交流。感謝嘉義市團隊此次精心籌劃的觀光推廣活動，不僅展現城市深厚的文化底蘊與觀光實力，更與馬來西亞當地旅遊業者面對面交流，深化雙方友誼與合作契機。

馬來西亞華人旅遊業公會秘書長潘瑋文則說，很高興看到嘉義市政府帶來豐富的文化內容與精彩表演，馬來西亞旅遊業界對台灣旅遊向來評價極高，嘉義市具備宗教文化、美食、旅宿等豐富旅遊元素，未來公會也將積極促成更多雙邊業者合作，推出更多創新行程，為馬來西亞民眾打造更豐富的台灣旅遊體驗。

本次推介會，嘉義市政府向與會來賓介紹城市形象與觀光資源，包含宗教文化、特色旅宿、商圈產業、美食伴手禮等多元面向。此次更由嘉邑城隍廟董事長賴永川、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元、嘉義市旅館商業同業公會理事長李啟光、嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗、嘉義諸羅街區科技發展協會游貴襴理事長等近百人組成龐大推廣團隊，聯手展現嘉義的深厚觀光底蘊與接待實力。會場另設有業者交流區，攤位間擠滿馬來西亞旅遊業者及媒體，場面熱絡，成效顯著。