　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市前進馬來西亞推廣旅遊魅力　觀光推廣活動盛況

▲▼ 嘉市赴馬舉辦旅遊推廣說明會 大白熊 喔熊萌力行銷觀光 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉市赴馬舉辦旅遊推廣說明會 ，兩大人氣吉祥物──嘉義市的大白熊、交通部觀光署的喔熊（OhBear）共同現身活動現場行銷觀光 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓更多人了解嘉義市這座坐落在北回歸線上的城市魅力，嘉義市市長黃敏惠今（4）日率領市府團隊，攜手嘉邑城隍廟、觀光、旅宿業及產業界代表，合計近百人，共同於馬來西亞吉隆坡舉辦嘉義市觀光旅遊推廣說明會，更首次集結兩大人氣吉祥物──嘉義市的大白熊、交通部觀光署的喔熊（OhBear）共同現身活動現場，以「熊熊出擊」之姿吸引馬來西亞旅遊業者目光，展現嘉義市觀光文化魅力與城市特色。

▲▼ 嘉市赴馬舉辦旅遊推廣說明會 大白熊 喔熊萌力行銷觀光 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉市赴馬舉辦旅遊推廣說明會 ，嘉邑城隍廟文化傳統家將表演也隨團演出。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，根據觀光署統計，嘉義市近年來自馬來西亞的旅客人次持續成長，2024年較前一年成長達38%。隨著馬來西亞即將迎接「2026馬來西亞旅遊年」，此次參訪不僅期盼強化與馬來西亞旅遊業界的合作，更希望透過文化交流與行銷活動，提升嘉義市在東南亞觀光市場的能見度與吸引力。本次市府團隊及嘉邑城隍廟、觀光及產業界代表共同赴馬，向在地旅遊業者展現嘉義市最獨特、最在地的宗教文化、住宿體驗及特色產業。嘉邑城隍廟安排吉勝堂精彩的家將走陣表演，驚艷在場馬來西亞觀光旅遊業者及媒體，同行的在地旅宿及伴手禮業者熱情介紹，全面展現嘉義市「食宿遊購行娛」的文化底蘊與多元面貌。

本次推介會特別集結嘉義市觀光大使「大白熊」與交通部觀光署吉祥物「喔熊（OhBear）」同台亮相，攜手展現「熊熊的熱情」。雖然「2026馬來西亞旅遊年」的吉祥物——馬來熊「Wira」與「Manja」因另有行程未能到場，黃敏惠市長特別準備馬來熊最愛吃的蜂蜜，挑選嘉市好店「皇鶴蜂蜜」，在推介會上託付身在馬來西亞的「喔熊」代為轉送，並邀請「Wira」與「Manja」來嘉義市旅遊。

黃敏惠指出，嘉義市雖然幅度不大，但近年來在國際旅遊版圖嶄露頭角。數位旅遊平臺Agoda今年初公布「2025新興旅遊目的地」榜單，從海外旅客來臺的視角分析，嘉義脫穎而出、榮登第一。《紐約時報》公布2025年「全球最值得造訪的52個地方」中，臺灣嘉義阿里山名列第19名。

嘉義市做為阿里山的入口門戶，也是阿里山森林鐵路的起點。過去因林業興盛，被譽為「木都」，孕育出豐富的林業歷史與珍貴文化資產。阿里山森林鐵路睽違15年，在去（113）年全線復駛，並打造以台灣特有種紅檜與扁柏木打造的「福森號」觀光列車，歡迎馬來西亞遊客親自體驗，沉浸在大自然的療癒氛圍中。

除了嘉義市的文化、景點，黃敏惠市長也特別介紹，來嘉義市不可錯過的美食，沙鍋魚頭、火雞肉飯以及豆花，都曾登上國際串流影音服務平台Netflix（網飛）「世界小吃」亞洲篇，獨「嘉」的美味相信能擄獲各地遊客的心。馬來西亞與嘉義市擁有許多相似的飲食習慣與文化，例如，每天早上一杯白咖啡是許多馬來西亞人的日常。

嘉義市與咖啡文化也有著深厚淵源，市內咖啡店密度更高居全台第二。不過，與馬來西亞「白咖啡」即溶咖啡香濃、便利的特色不同，嘉義市許多咖啡店多由老屋改造而成，蘊藏著咖啡職人對生活的講究與熱情。市府每年舉辦「嘉義咖啡節」，邀請來自馬來西亞的朋友走進這座充滿香氣與故事的城市，感受手沖咖啡的溫度。

▲▼ 嘉市赴馬舉辦旅遊推廣說明會 大白熊 喔熊萌力行銷觀光 。（圖／嘉義市政府提供）


外交部駐馬來西亞大使葉非比表示，嘉義市是台灣中南部璀璨的明珠，是到台灣旅行必訪的城市。先前黃敏惠市長曾親切地為她介紹景點，讓她更加深刻認識嘉義市這座融合歷史、人文及自然風光，是一座充滿情感及故事的城市。這裡有見證時代更迭的木屋、是阿里山小火車的起點，有美味小吃及讓人留連忘返的文創景點等，各方面都呈現出嘉義市獨特的風采。走進嘉義市不僅是感官的饗宴，更是一趟與文化及土地對話的精彩旅程，讓人深刻感受到知性與感性的交流。感謝嘉義市團隊此次精心籌劃的觀光推廣活動，不僅展現城市深厚的文化底蘊與觀光實力，更與馬來西亞當地旅遊業者面對面交流，深化雙方友誼與合作契機。

▲▼ 嘉市赴馬舉辦旅遊推廣說明會 大白熊 喔熊萌力行銷觀光 。（圖／嘉義市政府提供）

馬來西亞華人旅遊業公會秘書長潘瑋文則說，很高興看到嘉義市政府帶來豐富的文化內容與精彩表演，馬來西亞旅遊業界對台灣旅遊向來評價極高，嘉義市具備宗教文化、美食、旅宿等豐富旅遊元素，未來公會也將積極促成更多雙邊業者合作，推出更多創新行程，為馬來西亞民眾打造更豐富的台灣旅遊體驗。

▲▼ 嘉市赴馬舉辦旅遊推廣說明會 大白熊 喔熊萌力行銷觀光 。（圖／嘉義市政府提供）

本次推介會，嘉義市政府向與會來賓介紹城市形象與觀光資源，包含宗教文化、特色旅宿、商圈產業、美食伴手禮等多元面向。此次更由嘉邑城隍廟董事長賴永川、中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元、嘉義市旅館商業同業公會理事長李啟光、嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗、嘉義諸羅街區科技發展協會游貴襴理事長等近百人組成龐大推廣團隊，聯手展現嘉義的深厚觀光底蘊與接待實力。會場另設有業者交流區，攤位間擠滿馬來西亞旅遊業者及媒體，場面熱絡，成效顯著。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
臥床嬤臉上瘀青「以為後遺症」　調監視器怒了
快訊／雨彈升級！8縣市豪大雨特報　下到深夜
加油中1000萬沒人領！獎落地點曝　快要到期
高雄6男1女生日趴　女大生慘遭性侵「5男嘻笑觀看」
三峽接孩媽今告別式！未見肇事方上香...被害家屬說話了
遭控荒淫買春害女友流產！　型男里長回應了
柯建銘指國民黨已到「北風北」　當面嗆傅崐萁：時日無多

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

阿里山國家森林遊樂區受肯定　獲觀光永續金級獎！

鳥巢引蛇爬上樹！　台南民宅女童隔窗對望2米臭青母嚇壞

嘉義市前進馬來西亞推廣旅遊魅力　觀光推廣活動盛況

基隆暑假營隊開跑！海洋教育×全英語課程　早鳥報名享優惠

雲嘉南管理處奪銅級觀光永續獎！　井仔腳鹽田文化復育受肯定

舊時光對話新世代！　2025台南文學季西竹圍之丘展演跨域創作力

民雄分局成立識詐宣導團　 防止國軍淪為詐騙車手

嘉科實中學生創新展覽　深度探索江戶浮世繪與性別議題

嘉義中埔警分局長帶隊捐血　不忘宣導防詐騙

屏東救國團暑假舉辦2營隊　探索荷蘭版羊角村

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

池昌旭來台灣收到刮刮樂　傻問：這是什麼...？

阿里山國家森林遊樂區受肯定　獲觀光永續金級獎！

鳥巢引蛇爬上樹！　台南民宅女童隔窗對望2米臭青母嚇壞

嘉義市前進馬來西亞推廣旅遊魅力　觀光推廣活動盛況

基隆暑假營隊開跑！海洋教育×全英語課程　早鳥報名享優惠

雲嘉南管理處奪銅級觀光永續獎！　井仔腳鹽田文化復育受肯定

舊時光對話新世代！　2025台南文學季西竹圍之丘展演跨域創作力

民雄分局成立識詐宣導團　 防止國軍淪為詐騙車手

嘉科實中學生創新展覽　深度探索江戶浮世繪與性別議題

嘉義中埔警分局長帶隊捐血　不忘宣導防詐騙

屏東救國團暑假舉辦2營隊　探索荷蘭版羊角村

2028中火無煤通過！盧秀燕砲火猛　轟中央「用肺發電」連講3次

阿里山國家森林遊樂區受肯定　獲觀光永續金級獎！

不只是增加酸味！白醋超萬用是清潔神器　清潔、除草、保養一次搞定

罷免游顥「十四倍奉還」　罷團缺185件連署補交2646份

從小被貓手足養大　比特犬愛「折手手舔毛」爆紅：根本大貓咪

Uber Eats「6月限定優惠」一次看　手搖飲、速食店全買1送1

鳥巢引蛇爬上樹！　台南民宅女童隔窗對望2米臭青母嚇壞

夢時代「男友寄放區」掰了　千人驚：好逛的店又少一家

IEAT與亞馬遜全球開店聯手啟動　跨境電商人才戰略

遊覽車司機「度估」暴衝分隔島！　泰重大車禍2死13重傷

【三峽老翁輓詞惹議】兒唁「德業長昭」惹眾怒：根本不配！

地方熱門新聞

無照騎車闖紅燈拒罰19萬48歲男被查扣帳戶繳清罰鍰

台灣首創！生成式AI研發新材料登國際期刊封面成大立里程碑

林政賢推動　「市公出巡桃園13區」遶境文化

桃園敬老愛心卡800點　孫韻璇爭取彈性使用

從加護病房到時尚伸展台崑大邱芊綠畢製「重生」走出逆境

王家貞爆料LINE截圖遭張冠李戴台南地檢署欠一個道歉

立院拍板2028無煤中火！陳亭妃轟盧秀燕誤導民眾扭曲事實

桃園好孕專車再升級　攜手和泰yoxi提供服務

高雄死亡車禍！騎士撞安全島亡

桃園龍元宮商圈停車空間不足　徐玉樹關切

西龜橋改建拍板　陳皇宇：盼兩市共推交通升級

學甲警節捐熱血！巫建德號召警民袋袋相傳暖人心

男坐輪椅走500米看診　警推行送返家

勞動部雙計畫助攻！重聽男回歸產線

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

凌虐嫩妹逼接客！「霸道總裁」夫妻重判定讞

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

前天氣女孩3夜情偷吃靈療網紅！露骨對話全曝光

YouTube不再支援7款iPhone與iPad

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

18歲磁磚工與學妹戀愛！睡1次「害染上淋病」慘了

周杰倫京都遭圍堵好友受傷　不忍發聲！

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知！

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面