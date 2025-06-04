嘉義中埔警分局長帶隊捐血　不忘宣導防詐騙

▲ 中埔分局警察節分局長曾裕景（圖左二）帶隊捐血，宣導防詐騙 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為鼓勵社會大眾踴躍捐血救人，並提升民眾防詐、識詐意識，嘉義縣警察局中埔分局聯合台灣歡喜慈善會3日在中埔鄉公所前舉辦「熱血中埔、警愛相隨」捐血暨識詐宣導活動。特別的是，本次活動適逢分局長曾裕景生日的前夕，曾分局長親自帶領警察同仁熱情響應，一同挽袖捐血，展現警察關懷社會、守護民眾的行動力。

活動現場除了捐血車外，中埔分局也設立反詐騙宣導攤位，向現場民眾介紹近期常見詐騙手法，如假投資、網路購物詐騙、假冒親友借錢等，並提醒大家「不明來電不回撥、不明連結不點擊、不明訊息不輕信」，有效降低上當受騙的風險。

此外，分局更設計有趣的反詐騙有獎徵答活動，由曾分局長親自以問答互動方式加深民眾印象，參與民眾踴躍，氣氛熱烈，讓反詐騙觀念在歡樂中潛移默化。

分局長曾裕景表示：「能在生日這天前夕，和同仁一起捐血做公益、宣導反詐騙，是一份很有意義的生日禮物。」他也強調，詐騙手法日新月異，唯有透過不斷宣導與民眾建立警覺意識，才能有效預防詐騙事件發生。未來中埔分局也將持續與地方團體合作，走入社區、深化宣導，為民眾打造更安心的生活環境。

中埔分局再次呼籲民眾，如接獲可疑電話或訊息，應立即撥打165反詐騙專線或110報案，避免落入詐騙陷阱。