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柯文哲案密集開庭！　法官問這句陳智菡驚：上級指導辦案？

▲▼黃國昌 陳智菡 民眾黨團 召開 假精華液真灌水 人民拒當冤大頭 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉政治獻金、京華城容獎等弊案遭押數月，北院近來密集開庭審理。民眾黨立院黨團主任陳智菡今（4日）指出，在柯文哲案交叉詰問證人邵琇珮的庭上，法官說「上級審也有想了解的部分」，讓她質疑，不是還在一審釐清案情嗎？怎麼突然跳到上級審去了？難道在三位承審法官背後，還有一堆上級法官在聯合指導辦案？柯案的庭愈開愈多，法官角色似乎逐漸和檢方重疊甚至混淆。

陳智菡說，審判獨立乃自由民主憲政秩序權力分立與制衡之重要原則，為實現審判獨立，司法機關應有其自主性。在柯文哲案交叉詰問證人邵琇珮的法庭上，卻聽到法官說「這個在上級審也有想了解的部分」，這句話，甚麼意思？

「不是還在一審釐清案情嗎？怎麼突然跳到上級審去了？」陳智菡質疑，難道在三位承審法官背後，還有一堆上級法官在聯合指導辦案？還是有很多法官開始摩拳擦掌、在準備柯案二審程序？柯文哲案庭愈開愈多，法官角色似乎逐漸和檢方重疊甚至混淆。

陳智菡說，上周四，柯文哲委任律師鄭深元詢問證人邵琇珮，為何她明明一再供稱，並沒有「明知違法」而為之，最後卻認了罪？這一題，被審判長制止發問。昨天，沈慶京委任的徐履冰律師也提出同樣疑問，再度被審判長駁回。

陳智菡質疑，為何不能問？邵琇珮的自白是本案認定相關被告是否有「圖利」的關鍵，既然證人多次在法庭上證稱自己沒有圖利的意圖與事實，那追問確認以釐清案情有何不可？法官為何要制止？

陳智菡表示，昨天兩位法官甚至比檢察官問的還積極，一位問「適法性」為何沒處理？這題上周邵琇珮就反覆回答過了，另一位法官則不斷追問對價性，明明京華城用的是都市計畫法第24條，許法官卻一直要引用土管辦法來類比，「試問，如果檢方跟法官現在還在搞不清楚是違背哪條法令，是不是已經證明了根本沒有人明知違法而為之？」

陳智菡指出，許法官還有一句話引起她的注意，「她說不斷追問，是因為在上級審也有想了解的部分」，誰是上級？誰在準備上級審？憲法第80條規定，法官必須依據法律獨立審判，法官僅受法律之拘束，不受其他任何形式之干涉，「所謂任何形式，應該包含上級吧？」

陳智菡強調，法官應唯本良知，依據法律獨立行使審判職權。檢察官則是依刑事訴訟法執行職務，與法官之審判獨立尚屬有間。到底，柯文哲案承審法官當庭說「上級審想了解」，是甚麼意思？

▲▼台灣民眾黨前黨主席柯文哲涉收賄、圖利京華城案，目前在押，今（20日）被押解到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲民眾黨前黨主席柯文哲涉政治獻金案、圖利京華城案，目前在押中。（圖／記者黃哲民攝）

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