王家貞爆料LINE截圖遭張冠李戴　台南地檢署欠一個道歉

▲台南市議員王家貞要求台南地檢署就起訴書誤植政黨名稱正式更正並道歉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員王家貞4日發布新聞疑台南地檢署在辦理罷免案時，於正式起訴書中錯誤引用她的LINE對話內容，將原文中的「民進黨」誤植為「國民黨」，不僅扭曲語意，更成為民進黨立委攻訐的口實。

王家貞強調，這樣的「抄錯」，已造成公信損傷，台南地檢應儘速予以修正並正式道歉，以正視聽。

王家貞在5月23日總質詢中，她公開詢問市政府法制處長，南檢的「起訴書」是否為正式公文？起訴書公諸大眾時該不該經過層層稽核，以示嚴謹，以表官箴？法制處楊處長回覆，起訴書是廣義的公文書。若有錯誤時可以申請更正；若有名譽受損，可以提起名譽損傷的刑事訴訟。

王家貞指出，該段原文為「謀定而後動，面對的是司法行政等等大權一手抓的民進黨」，卻在起訴書中變成「一手抓的國民黨」，這種張冠李戴的失誤，不僅讓她在總質詢時質疑起訴書的公文性，也引發鄉親質疑司法單位的專業與公正。她強調，若連起訴文件都出現明顯錯誤，將讓民眾如何相信司法？她質疑：「這是筆誤？還是另有政治操作空間？」

她表示，作為被引用對話內容的當事人，她尊重偵查程序，但要求台南地檢署應謹慎繕寫證物內容，避免錯誤引發誤導與社會不安。王家貞也透露，近來跑行程時，多位鄉親向她提起此事，甚至怒問：「是不是故意的？」她強調，儘管願意相信台南地檢署無心之失，但也將正式發函要求依法修正，避免有心人士拿起訴書當作假道德的武器進行政治操作。