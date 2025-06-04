「1超級水果」護心、防失智！哈佛研究認證：死亡風險降21％

▲研究證實，莓果類水果有助改善失智與預防心血管疾病。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

想找有益健康的超級食物？莓果絕對是個好選擇，它含有豐富的花青素和抗氧化物。急診科醫師張適恆指出，哈佛大學的研究證實，多吃莓果不僅能幫你瘦身、遠離第二型糖尿病，還能預防心血管疾病、改善失智。此外，另有研究顯示，規律食用莓果有助於延長壽命，可顯著降低21%整體死亡風險。

張適恆在YouTube頻道發布衛教影片說明，莓果富含高密度的植化素和抗氧化物，例如類黃酮、花青素、酚類、丹寧和白藜蘆醇等，這些成分都被認為具有抗老化的功效。

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張適恆提到，美國康乃爾大學曾運用化學分析方法，比較了25種水果的抗氧化能力、多酚含量及吸收氧自由基的能力。研究結果顯示，莓果類在其中表現突出，前三名分別由藍莓、黑莓和覆盆子拿下。

張適恆指出，哈佛大學的流行病學研究表明，多吃莓果不只可以幫助減肥、降低第二型糖尿病風險、預防心血管疾病，並能改善記憶力變差、學習力衰退等失智症狀。此外，賓州大學的研究更進一步發現，每週規律攝取莓果的人，其整體死亡風險顯著降低21%，顯示多攝取莓果有助於延緩衰老邁向長壽。

營養師薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，想要預防失智，讓大腦保持年輕，別忘了多吃莓果！像藍莓這類莓果，含有大量的花青素和抗氧化劑，不僅能對抗自由基，還能減少細胞發炎。研究顯示，每週攝取2次莓果和3次豆類，有助於讓腦齡年輕7歲以上，是預防失智症的飲食好選擇。



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